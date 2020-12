"Grande Fratello Vip", lite furiosa tra Sonia e Tommaso: "Hai fatto un brutto gesto contro una donna"

Dopo l'esordio in puntata, Giulia Salemi si lamenta con Andrea Zelletta per l'aggressività di Sonia. Questa si scusa, rivelando di essere nervosa per la precedente discussione con Tommaso. Zorzi, sentitosi chiamato in causa, parte alla carica e scoppia il putiferio.

Durante l'acceso confronto la Lorenzini gli ricorda una storia che l'influencer aveva pubblicato tempo prima su Instagram, nella quale mimava un conato di vomito davanti alla sua foto. "Che signore! Ti rode proprio che sono qua! Sei uno showman. Non girare la frittata. Non ricordi di aver fatto un gesto brutto contro una donna?" attacca lei inferocita, ma Tommaso non riesce a ricordare l'episodio. Alla fine però sbotta, e le dice che il brutto gesto descrive quello che pensa di lei.

Interviene Stefania Orlando nel tentativo di placare gli animi e di salvare la situazione che sta degenerando. Sonia cerca conforto in Samantha, che le da ragione. Zorzi non ci sta e sbotta: "Questa è venuta qua per dire che non ho rispetto delle donne". Il consiglio della De Grenet per l'influencer è di non rovinare la bella immagine che ha dato di sé in questi mesi. Ma Tommaso è esasperato: "È una di quelle cose nazional-popolari che si fanno. Perché non mi accusava subito, otto mesi fa?" domanda alle due, senza ottenere risposta.

