Al Gf Vip è ora del Malgioglio-show: giocolerie e tarantella hot con Pierpaolo

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Cristiano Malgioglio sta svelando i suoi talenti nascosti. Al paroliere basta qualche mandarino per dare via al suo show casalingo. Prima li fa volare in aria con l'abilità di un giocoliere e poi li usa come strumento di seduzione con Pierpaolo. Con il frutto in bocca invita l'ex Velino a ballare una tarantella sensuale, bocca contro bocca...