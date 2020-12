"Grande Fratello Vip", Stefania crolla: "Delusa da Rosalinda e Dayane"

Non è un momento facile per Stefania Orlando nella Casa del "Grande Fratello Vip". La showgirl viene spesso attaccata e ora non ce la fa più. Dopo le critiche di Rosalinda e Dayane si è chiusa in sauna e ha pianto. E' crollata così: "Ci sono rimasta male per le loro parole, sono passata per una che mette il sale sulle ferite, sembro forte ma non lo sono".