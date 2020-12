"Grande Fratello Vip 5", segui la venticinquesima puntata in tempo reale

Venticinquesima puntata per " Grande Fratello Vip 5 ", il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia in veste di opinionisti. Nuovi ingressi nella Casa: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini varcheranno la Porta Rossa. Al centro delle polemiche intanto c'è sempre Dayane. Chi si salverà al televoto? Uno tra Andrea, Giacomo, Selvaggia e Stefania dovrà abbandonare il gioco.

Avvicinandosi il Natale anche Grande Fratello iniza a entrare nell'atmosfera e così Signorini entra in studio sotto una... nevicata (ovviamente digitale). Giusto il tempo dei convenevoli di apertura e c'è il primo collegamento con la Casa.

DAYANE E ROSALINDA CONTRO TUTTI - Si passa al primo caso della serata, la frattura tra le due amiche e il resto degli inquilini. In particolari le accuse riguardano i continui voltafaccia della Mello, mentre per Rosalinda tutti notano una debolezza di carattere. Dayane dice di essere sempre stata la stessa, di essere stata aperta agli altri ma di aver fatto dieci passi indietro una volta che gli altri si sono dimostrati non interessati a conoscerla davvero. Secondo la Ruta ci sono due possibilità: o prenderla per come è o considerarla una giocatrice. Urtis, che la conosce da anni, assicura che non sta giocando ma è semplicemente se stessa.

STEFANIA E LA CONTESSA - Si chiude il televoto e si affronta il caso seguente. La Orlando in settimana ha passato alcuni giorni difficili perché si è sentita attaccata all'interno della Casa ma anche dall'esterno, in particolare da Antonella e dalla contessa De Blanck. E proprio con la contessa adesso ha un faccia a faccia. Dopo aver visto i filmati con Stefania in lacrime Patrizia sembra aver perso un po' di aggressività ma si riprende subito e conferma la sua idea che la Orlando sia una giocatrice, falsa e bugiarda. Dallo studio Pupo e la Elia sono delusi, sostengono che la Contessa ha cambiato idea e non ha il coraggio di ripetere le cose dette in altre sedi. Fatto sta che alla fine le due si salutano addirittura baciandosi (ovviamente attraverso il vetro...).

IL PRIMO VERDETTO - I quattro nominati vengono invitati ad alzarsi e mettersi spalle al led. Signorini chiede a ciascuno chi non meriterebbe di restare in casa e se Giacomo dice Stefania, gli altri tre fanno tutti il nome di Urtis. Il primo a essere salvato è Stefania.

UN NATALE PROBLEMATICO - Malgioglio viene convocato in confessionale. Prima di affrontare il discoso viene mostrata una clip. Mentre gli altri sono tutti presi dall'atmosfera natalizia Cristiano si isola e non vuole festeggiare. Da quando è morta sua madre infatti ha cancellato questa festa dalla sua vita. Gli viene mostrata una foto di sua madre e i ricordi scorrono insieme alla commozione.