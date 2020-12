Al "Grande Fratello Vip" cresce l'affinità tra Giulia e Pierpaolo

"Perché piangevi poco fa", le chiede Pierpaolo, desideroso di consolarla. Giulia dà libero sfogo ai suoi pensieri: "Sarà il Natale o perché sento la felicità degli altri. Mi affeziono alle persone ma gli altri non ricambiano allo stesso modo". E così le sue insicurezze vengono a galla in maniera impetuosa: "Sono stanca di dover fare sempre lo show, il fenomeno da baraccone".

"Fai vedere che sei altro. Apri la parte più profonda di te. Fai vedere l’altra faccia della medaglia”, le consiglia Pierpaolo, spronandola. Poi la stringe a sé in un lungo abbraccio. Il ragazzo si dimostra molto affettuoso verso la coinquilina: "Non aver paura di far vedere la tua fragilità, se hai bisogno di un abbraccio, non farti problemi con me".

"Con te sto bene, ti adoro", ammette l’influencer che un poco alla volta ritrova il suo solito sorriso in questo momento di intimità speciale.

TI POTREBBE INTERESSARE: