"Grande Fratello Vip 5", nell'idillio tra Dayane e Rosalinda spuntano le prime crepe: "Mi hai fatto litigare con tutti!"

Rosalinda rimane senza parole nel sentirsi attaccata da Dayane. Sospettava ci fosse qualcosa che non andasse ma non una rabbia di questo tipo. E la Mello va avanti come un treno. "Mi hai fatto passare per manipolatrice perché nel momento di debolezza vai a piangere dagli altri e loro ti giudicano” dice alzando il tono della voce. "Conosco le mie debolezze ma non puoi darmi la colpa se hai litigato con le persone" prova a ribattere timidamente l'attrice ma Dayane non sente ragioni. “Ho litigato con Tommaso, con Elisabetta e anche con Selvaggia per colpa tua. Non volevo litigare con lei e poi secondo te come mi sono sentita quando in confessionale mi sono dovuta difendere di essere una manipolatrice?”. La Cannavò è davvero provata dalla conversazione: "Io non ho mai detto che tu lo fossi, ti ho sempre difeso con tutti, anche in puntata ma tu non ti ricordi le mie parole!" dice all'amica.

I toni si fanno sempre più accesi fino a quando non arriva Cristiano, che prova a riportare la pace tra le due. "Ho detto a lei di non confidarsi con gli altri, altrimenti giocheranno sempre con le sue debolezze" dice Dayane.

