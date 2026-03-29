Veronica Peparini: "Rientrare ad 'Amici' è stato come tornare a casa"

Veronica Peparini, ospite a "Verissimo" insieme alla collega insegnante di "Amici" Lorella Cuccarini, racconta il suo ritorno al talent show dopo una lunga pausa in seguito alla nascita delle gemelle Penelope e Ginevra avute con il marito Andreas Müller. "Sono tornata ad 'Amici' e sono molto felice - ha detto a Silvia Toffanin la coreografa e ballerina -. Sembra banale dirlo ma è stato come tornare a casa, sono stata ben accolta, mi sono sentita come rigenerata".