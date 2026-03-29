A "VERISSIMO"

Veronica Peparini: "Rientrare ad 'Amici' è stato come tornare a casa"

L'insegnante del talent show, ospite a "Verissimo" insieme a Lorella Cuccarini, racconta il suo ritorno al programma dopo la maternità

29 Mar 2026 - 18:30
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Veronica Peparini, ospite a "Verissimo" insieme alla collega insegnante di "Amici" Lorella Cuccarini, racconta il suo ritorno al talent show dopo una lunga pausa in seguito alla nascita delle gemelle Penelope e Ginevra avute con il marito Andreas Müller. "Sono tornata ad 'Amici' e sono molto felice - ha detto a Silvia Toffanin la coreografa e ballerina -. Sembra banale dirlo ma è stato come tornare a casa, sono stata ben accolta, mi sono sentita come rigenerata".

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"Rientrare è stato come un regalo - ha aggiunto Veronica Peparini -, quando torni in un posto dove puoi fare il tuo lavoro nel modo più bello ti senti proprio onorata. Quindi per me questo ritorno è stato un regalo".

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