Lorella Cuccarini: "Ho iniziato a studiare danza quando avevo nove anni"

Lorella Cuccarini, ospite a "Verissimo" insieme alla collega di "Amici" Veronica Peparini, ha raccontato il suo esordio e la realizzazione di quelli che sembravano solo sogni. "Ho iniziato a nove anni a studiare danza in una scuola privata - ha raccontato l'insegnante di "Amici" a Silvia Toffanin - perché per fortuna aveva aperto vicino casa mia, altrimenti sarebbe stato impossibile, forse avrei cominciato ancora più tardi. Pensavo poi di essere in un luogo del mondo in cui non sarebbe mai successo nulla perché i sogni sono grandi, ma poi ti rendi conto che nella realtà le cose vanno molto diversamente".