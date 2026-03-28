Mercedesz Henger: "È il periodo più bello della mia vita dopo la brutta esperienza del parto"
L’influencer presenta a "Verissimo" la figlia Aurora, di un mese: "In futuro vorrei avere anche un maschietto"
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Mercedesz Henger presenta a "Verissimo" la piccola Aurora, di appena un mese di vita, e racconta con grande emozione come sta vivendo i suoi primi giorni da mamma.
"È un’emozione indescrivibile, il periodo più bello della mia vita dopo l’esperienza più brutta", confida, riferendosi al parto particolarmente impegnativo: "Ho fatto 19 ore di travaglio. Però posso dire che ne è valsa la pena".
Accanto a lei, durante tutto il percorso, c’è sempre stato il compagno Alessio Salata, 24 anni, che la giovane descrive con affetto e riconoscenza: "È stato incredibilmente paziente. Nonostante si sia preso qualche insulto durante il travaglio, è rimasto comprensivo e presente. Devo ringraziarlo, non solo per essermi stato accanto in gravidanza e durante il parto, ma per tutto quello che mi sta regalando adesso".
Guardando al futuro, la coppia non esclude l’idea di allargare la famiglia. "Subito dopo il parto ho detto 'mai più, è la prima e l’ultima volta'", racconta l'influencer sorridendo. "Già dopo un mese, però, ci sto ripensando. Ci piacerebbe avere un maschietto, anche se con calma: una piccola pausa ci vuole".
Infine, la ragazza parla del rapporto tra sua madre, Eva Henger, e la piccola Aurora, un legame che la riempie di gioia: "È una nonna dolce e paziente. Mi piace tantissimo vederla con Aurora".