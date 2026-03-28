Mercedesz Henger: "È il periodo più bello della mia vita dopo la brutta esperienza del parto"

Accanto a lei, durante tutto il percorso, c’è sempre stato il compagno Alessio Salata, 24 anni, che la giovane descrive con affetto e riconoscenza: "È stato incredibilmente paziente. Nonostante si sia preso qualche insulto durante il travaglio, è rimasto comprensivo e presente. Devo ringraziarlo, non solo per essermi stato accanto in gravidanza e durante il parto, ma per tutto quello che mi sta regalando adesso".