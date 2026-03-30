"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini riabbraccia la figlia Clarissa: "Grande prova d'amore"
La ragazza rassicura la madre con parole affettuose: "Ti vediamo sempre, non ti devi preoccupare di noi"
© Da video
Alessandra Mussolini si commuove nella sesta puntata del "Grande Fratello Vip" durante una sorpresa organizzata dal programma: la figlia Clarissa entra nella Casa per riabbracciarla, mentre dagli altri due figli, Romano e Caterina, arrivano dei videomessaggi.
Tutto nasce da un pretesto leggero: Alessandra viene chiamata nella Nuvola per affrontare la questione delle pizzette che le erano state sottratte. Di fronte alle sagome dei presunti responsabili, scopre con stupore che dietro allo scherzo ci sono Raimondo Todaro, Francesca Manzini e, inaspettatamente, proprio sua figlia. La concorrente rimane spiazzata e si commuove: "È una grande prova d’amore, perché lei non voleva venire", commenta con la voce rotta dall’emozione.
Le due si riabbracciano poi in salone, dove Clarissa rassicura la madre con parole affettuose: "Ti vediamo sempre, non ti devi preoccupare di noi. Continua così, divertiti". E, a proposito del loro rapporto, aggiunge: "Io e mamma siamo sempre state simbiotiche. Non riusciamo a stare lontane".
Seguono, quindi, i videomessaggi. Romano manda ad Alessandra un saluto pieno di affetto: "Spero di vederti presto e ti faccio salutare dalla tua sostenitrice numero uno", mostrando la cagnolina di famiglia. Caterina, invece, esprime il desiderio di sentirla quanto prima: "Non vedo l’ora di parlarti di nuovo".
Prima di lasciare la Casa, Clarissa incoraggia la madre a non trattenersi: "Ci fai divertire, ma devi essere te stessa. Dì quello che devi dire, noi stiamo bene». Poi si rivolge agli altri concorrenti con un sorriso: "Portate pazienza".