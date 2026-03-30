"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini riabbraccia la figlia Clarissa: "Grande prova d'amore"

Tutto nasce da un pretesto leggero: Alessandra viene chiamata nella Nuvola per affrontare la questione delle pizzette che le erano state sottratte. Di fronte alle sagome dei presunti responsabili, scopre con stupore che dietro allo scherzo ci sono Raimondo Todaro, Francesca Manzini e, inaspettatamente, proprio sua figlia. La concorrente rimane spiazzata e si commuove: "È una grande prova d’amore, perché lei non voleva venire", commenta con la voce rotta dall’emozione.