Paola Iezzi: "Ecco perché ho scelto di non essere mamma"

"Sapevamo che se avessimo fatto figli che sono un grande impegno, anche solo un figlio - ha specificato la cantautrice -, tutto questo non sarebbe stato possibile. Lo dico ancora adesso, quindi ho deciso con grande onestà che non volevo non occuparmi di mio figlio. Se faccio un progetto lo faccio come si deve, se faccio un figlio voglio poter essere presente nella vita di mio figlio. Sapevo di non poterlo fare e quindi a malincuore ho preso una decisione". E infine: "Quando mi guardo indietro, a posteriori penso di aver fatto la scelta giusta, non lo rimpiango per niente".