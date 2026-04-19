Paola Iezzi: "Ecco perché ho scelto di non essere mamma"
La cantautrice si racconta a "Verissimo": "Con grande onestà ho deciso che non volevo non occuparmi di mio figlio, non lo rimpiango per niente"
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Paola Iezzi - la cantautrice divenuta celebre negli anni Novanta in duo con la sorella Chiara - è stata ospite domenica 19 aprile a "Verissimo". Durante la puntata ha raccontato alcune scelte della sua vita, tra cui quella di non avere figli.
"Il mio progetto con Chiara si era allentato, capivo che le cose stavano scricchiolando - ha raccontato -, quindi avrei dovuto rimettermi gambe in spalla a faticare per ricreare tutta una storia nuova, non dico da zero però quasi, e Paolo (il compagno, ndr) si stava costruendo in quel momento".
"Sapevamo che se avessimo fatto figli che sono un grande impegno, anche solo un figlio - ha specificato la cantautrice -, tutto questo non sarebbe stato possibile. Lo dico ancora adesso, quindi ho deciso con grande onestà che non volevo non occuparmi di mio figlio. Se faccio un progetto lo faccio come si deve, se faccio un figlio voglio poter essere presente nella vita di mio figlio. Sapevo di non poterlo fare e quindi a malincuore ho preso una decisione". E infine: "Quando mi guardo indietro, a posteriori penso di aver fatto la scelta giusta, non lo rimpiango per niente".