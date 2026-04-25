a "verissimo"

Martina Nasoni: "Io e il mio nuovo cuore stiamo prendendo confidenza"

L’ex vincitrice del "Grande Fratello" parla del rapporto con il nuovo organo

25 Apr 2026 - 18:24
© Da video

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Ospite a "Verissimo", Martina Nasoni ha raccontato come sta affrontando la vita dopo il trapianto di cuore subito nell’agosto 2025. Un percorso complesso, ma che oggi la vede serena e fiduciosa.

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"Sta andando tutto bene", spiega. "Qualche giorno fa ho fatto uno degli ultimi controlli a ritmi serrati, adesso inizieranno a lasciarmi andare". Parole che restituiscono il sollievo di chi, dopo mesi di monitoraggi costanti, può finalmente guardare avanti.

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L'ex vincitrice del "Grande Fratello" descrive con grande sensibilità il rapporto con il suo nuovo cuore, un legame che sta imparando a conoscere giorno dopo giorno: "Piano piano stiamo prendendo confidenza. Mi sta aiutando a vivere esperienze che non avevo mai potuto affrontare prima".

Con il trapianto, infatti, sono arrivate anche sensazioni inedite, che lei vive come una rinascita: "Quando riesci a spingerti oltre limiti che prima non potevi superare, anche le emozioni cambiano. Sentire la fatica e apprezzarla, percepirla come vita e non come un peso, è stupendo. Non riesco a descriverlo a parole. Ogni giorno dico grazie".

Sul fronte sentimentale, la ragazza racconta di essere single, ma senza alcuna malinconia. Anzi, parla di un amore nuovo, rivolto a sé stessa: "Questo cuore si sta innamorando di me, mi sto amando come mai prima. Sento che niente può fermarmi".

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