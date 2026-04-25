Martina Nasoni: "Io e il mio nuovo cuore stiamo prendendo confidenza"
L’ex vincitrice del "Grande Fratello" parla del rapporto con il nuovo organo
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Ospite a "Verissimo", Martina Nasoni ha raccontato come sta affrontando la vita dopo il trapianto di cuore subito nell’agosto 2025. Un percorso complesso, ma che oggi la vede serena e fiduciosa.
"Sta andando tutto bene", spiega. "Qualche giorno fa ho fatto uno degli ultimi controlli a ritmi serrati, adesso inizieranno a lasciarmi andare". Parole che restituiscono il sollievo di chi, dopo mesi di monitoraggi costanti, può finalmente guardare avanti.
L'ex vincitrice del "Grande Fratello" descrive con grande sensibilità il rapporto con il suo nuovo cuore, un legame che sta imparando a conoscere giorno dopo giorno: "Piano piano stiamo prendendo confidenza. Mi sta aiutando a vivere esperienze che non avevo mai potuto affrontare prima".
Con il trapianto, infatti, sono arrivate anche sensazioni inedite, che lei vive come una rinascita: "Quando riesci a spingerti oltre limiti che prima non potevi superare, anche le emozioni cambiano. Sentire la fatica e apprezzarla, percepirla come vita e non come un peso, è stupendo. Non riesco a descriverlo a parole. Ogni giorno dico grazie".
Sul fronte sentimentale, la ragazza racconta di essere single, ma senza alcuna malinconia. Anzi, parla di un amore nuovo, rivolto a sé stessa: "Questo cuore si sta innamorando di me, mi sto amando come mai prima. Sento che niente può fermarmi".