Dopo l'intervento l'ex gieffina rompe il silenzio e scrive sui social un lungo post
Martina Nasoni rompe il silenzio e dopo il delicato intervento per il trapianto di cuore, a cui si è sottoposta poche settimane fa, posta uno scatto dall'ospedale e un lungo post di ringraziamento per lo staff, che l'ha operato, per chi dona gli organi e in particolar modo per il suo donatore: "Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Non conosco il tuo nome, ma porto dentro la tua storia", scrive l'influencer, che sin da giovanissima soffre di cardiomiopatia e ha affrontato diversi interventi nel corso della sua vita.
La vincitrice del Grande Fratello del 2019, la cui storia aveva commosso molti, anche grazie alla canzone che Irama le aveva dedicato a Sanremo, "La ragazza dal cuore di latta" ha voluto raccontare le sue più intime sensazioni ed emozioni in un momento così importante della sua vita: "In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza della vita. Voglio ringraziare tutta l'equipe di medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che ha guidato questo viaggio con competenza e cuore. Donne e uomini che con mani esperte e cuori immensi hanno reso possibile il miracolo. Non era solo un intervento, era un confine tra la vita e la morte e loro lo hanno attraversato con me, guidandomi dall'oscurità verso la rinascita".
Martina ha poi voluto ringraziare le persone che le sono state vicine e gli “infermieri come Federica, Alice e Davide” che le offrono “attenzioni che vanno oltre il dovere” e che "turno dopo turno" hanno vegliato su di lei, interpretando i suoi silenzi, i suoi respiri e asciugando le sue paure.
Il suo riconoscimento maggiore va naturalmente al donatore a cui si rivolge con parole taccanti: "Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore ha scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura, rispetto. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi".
Quindi l'influencer ricorda l'importanza di donare organi e invita tutti a farlo: "Donare gli organi è il gesto più puro e generoso e alto che un essere umano possa compiere. E' decidere che dal proprio dolore possa nascere speranza. E' scrivere futuro anche quando il proprio si interrompe" e sottolinea come donare significhi regalare vita: "Il mio cuore è nuovo ma la riconoscenza è antica e non smetterò mai di parlarne". Quindi conclude dicendo di non essere ancora pronta a tornare sui social: "Il percorso è ancora lungo, ma voi tutti state illuminando il mio cammino".
Commenti (0)