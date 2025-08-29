La vincitrice del Grande Fratello del 2019, la cui storia aveva commosso molti, anche grazie alla canzone che Irama le aveva dedicato a Sanremo, "La ragazza dal cuore di latta" ha voluto raccontare le sue più intime sensazioni ed emozioni in un momento così importante della sua vita: "In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza della vita. Voglio ringraziare tutta l'equipe di medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che ha guidato questo viaggio con competenza e cuore. Donne e uomini che con mani esperte e cuori immensi hanno reso possibile il miracolo. Non era solo un intervento, era un confine tra la vita e la morte e loro lo hanno attraversato con me, guidandomi dall'oscurità verso la rinascita".