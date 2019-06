ENRICO ARRIVA SECONDO, GIANMARCO TERZO 11 giugno 2019 01:52 "Grande Fratello 16": a trionfare è Martina, la ragazza con il cuore di latta Enrico è il secondo classificato, Giamarco arriva terzo

Dopo nove settimane nella Casa del Grande Fratello 16 è arrivato il momento conclusivo. A sorpresa vengono eliminati Francesca De André, che con il suo carattere è stata la protagonista indiscussa di questa edizione, e il bel modello napoletano Gennaro. Gianmarco è il terzo classificato. A contendersi la vittoria sono Martina ed Enrico: a trionfatore, aggiudicandosi il premio finale di 100 mila euro, è la "ragazza con il cuore di latta" di Irama.

SIPARIO TRA MARK CALTAGIORNE E FREDDIE MERCURY - La finalissima del Gf16 si apre con una sigla particolare: Barbara d'Urso in versione Freddie Mercury. Poi parte "Dolceamaro", il nuovo singolo con Cristiano Malgioglio, che appare incappucciato. La padrona di casa annuncia ironicamente: "Abbiamo il nostro Mark Caltagirone". In realtà MC sta per Malgioglio Cristiano... Subito dopo l'opinionista - che durante tutte le puntate ha stupito con i suoi look stravaganti - entra in studio con un completo elegantissimo.

SCONTRO TRA DE ANDRE' E TAYLOR MEGA - "Francesca è quella che si arrabbia, è quella che esagera, è quella ragazza fragile che piange: questa sei tu, non te ne vergognare. Sei stata una grande concorrente di questo reality" dice Barbara alla De Andrè dopo aver notato la difficoltà di Francesca. Che subito dopo affronta vis a vis con Taylor Mega. Tra le due il confronto diventa uno scontro. "Ho cercato di trasmettere messaggi solo positivi. Ho parlato con tutti, compreso Gennaro" dice Taylor giustificando il suo atteggiamento non capito da Francesca. "Hai fatto la passerella? Ora puoi uscire, non mi interessa quello che hai da dire", è la replica. Ed è una offesa dietro l'altra, così interviene Gennaro: "Potete stringervi la mano? Basta, è ora di finirla". Ma non viene ascoltato. La Mega viene allontanata e Francesca viene invitata a sentire il testo della lettera scritta a Giorgio, il suo ex fidanzato. "A un certo punto ho guardato la realtà che era evidente: ho chiuso la porta con Giorgio, ne ho aperta un'altra e c'era Gennaro. Sarebbe stato più semplice buttarmi tra le sue braccia subito, ma sentivo di dover portare rispetto", dice.

VERONICA E BOBBY SOLO NELLA CASA - Bobby Solo e la figlia Veronica fanno una sorpresa ai ragazzi. L'anno scorso, proprio grazie al Grande Fratello, Veronica ha riabbracciato il padre. In salotto Veronica racconta emozionata la sua esperienza: "Io sono una testimonianza questa sera: a volte bisogna abbandonare la rabbia e il rancore. I genitori hanno insicurezze come le abbiamo noi, hanno bisogno di tempo come noi. Dopo 15 anni io ho ritrovato una famiglia: il Grande Fratello mi ha regalato una bellissima storia". Poi entra anche Bobby: "Quello che è stato è stato, abbiamo lasciato alle nostre spalle il passato" dice l'artista. E Veronica interviene: "Quando ci siamo visti non ci siamo chiesti perché non ci siamo voluti bene in tutti questi anni, ci siamo solo abbracciati e continuiamo a farlo". Poi Bobby canta "Zingara" con Iva Zanicchi che interviene dallo studio.

FRANCESCA ELIMINATA SI CONTRA CON MILA - In studio arriva Francesca, la seconda eliminata: "Sono passata attraverso un excursus emozionale durante questo percorso". Malgioglio le rimprovera di essere stata troppo aggressiva: "Potevi vincere". "Io non mi aspettavo di vivere così tanti sentimenti" dice Francesca, ma Iva Zanicchi la ringrazia perché "nel bene e nel male sei stata l'anima del Grande Fratello". Francesca ha ancora un conto in sospeso con Mila, ex concorrente del reality, con la quale non ha mai legato. Le due non riescono a fare pace: "Ci penseranno gli avvocati".