"Grande Fratello 16", giudizi velenosi prima della finale

Alla vigilia della finale del Grande Fratello 16 ai concorrenti viene data l'opportunità di esporsi una volta per tutte spronandoli a rivelare con sincerità i loro pensieri verso i propri coinquilini. Martina attacca Daniele : "Penso che devi fare pace con il cervello perché sei un po’ contraddittorio su certe cose". Mentre Gianmarco punta il dito contro Francesca : "Penso che sei troppo aggressiva in alcuni atteggiamenti".

Il comunicato arrivato ai concorrenti non ammette dubbi: "Il Grande Fratello vi dà l’opportunità di esporvi una volta per tutte e, con schiettezza e sincerità, dire quello che non avete mai osato prima a un vostro compagno. Ognuno di voi pescherà dalla boule un bigliettino contenente il nome di un coinquilino a cui rivolgere il suo più onesto pensiero. Siate sinceri fino in fondo"



Martina rompe il ghiaccio e pesca dalla boule il nome di Daniele a cui senza mezzi termini dice quanto sia stato contraddittorio. Quando lui la esorta ad essere più esplicita, lei si fa coraggio: “C’è stato un bacio, abbiamo dormito insieme e poi ti sei improvvisamente allontanato". Daniele si dice deluso perché sperava di essere stato chiaro nelle settimane precedenti con la ragazza a proposito della loro conoscenza.