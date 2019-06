"Grande fratello 16", Gennaro e Francesca travolti dalla passione

Momenti di passione nella Casa del Grande Fratello 16 per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio . Mentre tutti ridono e si divertono al camping Carmelita, la coppia si appartanella zona notte. Distesi sul letto, lei senza maglietta, i due ripercorrono i bei momenti passati insieme. Domande maliziose, sguardi languidi, confidenze... e poi, alla fine, un lungo bacio bollente. Non riescono a staccarsi l'uno dall'altra, la passione è ormai alle stelle.

"Cosa pensavi di me?" chiede curioso il modello, e la De André spiega ridendo che aveva subito capito che fosse uno spirito libero, sincero e poco interessato alle apparenze e all'opinione degli altri.



"Quando hai capito che mi piacevi?" domanda lei, che poi aggiunge "o te ne sei reso conto quando te l’ho detto?". Lillio ci pensa su, poi risponde che all'inzio non si era reso conto dell'interesse si Francesca nei suoi confronti. Così lei racconta di quella puntata in cui, dopo aver affrontato un momento difficile, ha trovato Gennaro ad attenderla fuori dalla stanza Super Led. “Hai acceso la miccia", conclude.



Il discorso prodegue, tra sguardi complici e gesti d'intesa, e si conclude con un lungo e intenso bacio. "Hai capito?" chiede poi Gennaro guardando Francesca negli occhi. "Forse non del tutto", risponde lei sorniona. E la passione li travolge ancora.