La vacanza in Kenya di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza
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La futura sposa sorprende i fan con un giornaletto personalizzato: un mix di ricordi, ironia e amore
Aurora Ramazzotti © Instagram
Aurora Ramazzotti rompe gli schemi e lo fa già prima del matrimonio. In attesa del sì con Goffredo Cerza, previsto per il 4 luglio 2026, l'influencer svela sui social un dettaglio che racconta molto dello spirito della coppia: l'invito alle nozze. Non una partecipazione classica, ma un progetto originale che richiama la celebre rivista "Cioè", simbolo di un'intera generazione.
Aurora Ramazzotti ha scelto di trasformare l'invito in un vero e proprio giornaletto anni '90. La copertina ricorda quella di "Cioè", ma il titolo diventa "Sarà", un riferimento personale che strizza l'occhio anche alla storia familiare (nome ispirato alla canzone che le ha dedicato il padre Eros, ndr). All'interno, foto, grafiche colorate, adesivi e persino poster della coppia.
Un'idea che unisce estetica e memoria. "Volevo un invito che rispecchiasse la nostra anima", ha spiegato sui social. Non solo informazioni pratiche, quindi, ma un oggetto pensato per divertire e sorprendere gli invitati. Un piccolo viaggio nel tempo che riporta alla leggerezza dell'adolescenza.
Il progetto nasce da ricordi personali: sfogliare quelle riviste, per Aurora, era un rito. Riproporle oggi diventa un modo per condividere quella sensazione con amici e familiari, rendendo l’attesa del matrimonio ancora più speciale. "Ho dei ricordi bellissimi legati allo sfogliare le riviste di quegli anni e poterlo fare di nuovo, oggi, è un regalo che faccio a me stessa ma anche a tutti quelli che lo riceveranno", ha svelato su Instagram.
La scelta dell'invito non è casuale, ma anticipa il tono dell'intero evento. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, insieme da oltre nove anni, puntano su una cerimonia che unisca emozione e leggerezza. La location resta top secret, ma è certo che ogni dettaglio sarà curato per creare un’esperienza unica.
Tra gli elementi già emersi, il ruolo centrale del figlio Cesare Augusto, nato nel 2024, che accompagnerà i genitori in questo momento importante. La famiglia, dunque, sarà al centro della giornata.
Dopo mesi di riservatezza, questo invito rappresenta una prima finestra concreta sulle nozze. E racconta una coppia che sceglie di non prendersi troppo sul serio, pur celebrando un legame solido.
In un panorama spesso dominato da cerimonie tradizionali, Aurora Ramazzotti punta su originalità e identità. Il risultato è un matrimonio che promette di essere diverso dal solito, costruito su misura, tra ricordi personali e voglia di condividere un momento autentico. Le aspettative per il grande giorno non possono che crescere.
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