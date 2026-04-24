Il progetto nasce da ricordi personali: sfogliare quelle riviste, per Aurora, era un rito. Riproporle oggi diventa un modo per condividere quella sensazione con amici e familiari, rendendo l’attesa del matrimonio ancora più speciale. "Ho dei ricordi bellissimi legati allo sfogliare le riviste di quegli anni e poterlo fare di nuovo, oggi, è un regalo che faccio a me stessa ma anche a tutti quelli che lo riceveranno", ha svelato su Instagram.