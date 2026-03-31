Michelle Hunziker e gli auguri al nipote Cesare: la dolce dedica social
La conduttrice celebra i 3 anni del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, con un messaggio affettuoro
Michelle Hunziker e il nipote Cesare © Instagram
Una giornata speciale in casa Ramazzotti-Hunziker. Il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ha compiuto tre anni e per l’occasione sono arrivati anche gli auguri social di nonna Michelle. La conduttrice ha scelto Instagram per condividere un momento intimo, pubblicando una foto insieme al nipotino e una dedica semplice, ma carica di affetto: "Auguri amore mio. La vita si è caricata di luce e di gioia al quadrato da quando ci sei tu. Ti amo".
Il messaggio social e la foto insieme
Nello scatto condiviso, Michelle Hunziker tiene stretto a sé il piccolo Cesare. Un’immagine spontanea che restituisce tutta la complicità maturata in questi tre anni. A fare da sottofondo, nelle stories, il brano "Ti voglio tanto bene" di Gianna Nannini.
La ricorrenza del compleanno è stata celebrata anche dai genitori. Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto subito dopo il parto, ricordando quel primo magico incontro con il figlio, mentre Goffredo Cerza ha condiviso un dettaglio della nascita, con il braccialetto ospedaliero del bambino.
Una celebrazione familiare raccontata attraverso immagini e parole semplici, senza eccessi, ma dal un valore sentimentale incommensurabile.
Il legame con il nipote e la vita familiare
Nel tempo, Michelle Hunziker ha più volte parlato del rapporto con il nipote Cesare. Ospite a Verissimo durante una puntata con Gerry Scotti, aveva sottolineato il desiderio di passare più tempo possibile con lui, nonostante gli impegni lavorativi e la presenza delle altre due figlie, Sole e Celeste, avute dall'ex marito Tomaso Trussardi, da cui si è separata nel gennaio del 2022.
"Un po' ci perdiamo questi nipoti perché io sono mamma di due bambine ancora piccole e poi c'è il lavoro. Ho il desiderio di passare più tempo possibile con Cesare perché i bambini crescono troppo velocemente. Il mio desiderio è vivermelo di più", aveva raccontato, evidenziando come i ritmi quotidiani spesso rendano difficile godersi appieno la crescita dei più piccoli. Un pensiero molto comune che la conduttrice ha espresso con naturalezza.
Cesare, poi, rappresenta il primo nipote per Michelle: è nato da Aurora, figlia della showgirl italo-svizzera avuta insieme a Eros Ramazzotti. Un nuovo ruolo, quello di nonna, che la conduttrice ha accolto con entusiasmo, trovando un equilibrio tra lavoro e vita privata.
Il terzo compleanno del bambino diventa così non solo una ricorrenza familiare, ma anche un momento pubblico di condivisione. Un frammento di quotidianità che, attraverso i social, si trasforma in racconto toccante.