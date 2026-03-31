Una giornata speciale in casa Ramazzotti-Hunziker. Il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ha compiuto tre anni e per l’occasione sono arrivati anche gli auguri social di nonna Michelle. La conduttrice ha scelto Instagram per condividere un momento intimo, pubblicando una foto insieme al nipotino e una dedica semplice, ma carica di affetto: "Auguri amore mio. La vita si è caricata di luce e di gioia al quadrato da quando ci sei tu. Ti amo".