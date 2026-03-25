A febbraio si sarebbero rivisti a Roma e da quel momento gli appuntamenti si sarebbero fatti sempre più frequenti, con Michelle che avrebbe raggiunto la Capitale più volte per stare con Giulio. Nei giorni scorsi la conduttrice si è concessa un weekend sulla neve, sempre in Svizzera, dormendo persino in un igloo e, come conferma "Chi", con lei c'era anche Berruti.