Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la nuova coppia: ecco le foto
La conduttrice e l'attore paparazzati insieme: le foto esclusive di "Chi" tra Ferrara e Milano. La storia dall'incontro in Svizzera a "Battiti Live"
Michelle Hunziker e Giulio Berruti © Chi
Michelle Hunziker e Giulio Berruti escono allo scoperto. Come rivela in esclusiva il settimanale "Chi", la conduttrice e l'attore, ex compagno di Maria Elena Boschi, sono una coppia a tutti gli effetti. Le prime foto insieme li ritraggono dietro le quinte di "Battiti Live Spring", la versione primaverile della kermesse musicale in corso di registrazione a Ferrara: lei con i capelli biondi raccolti in uno chignon, lui con un maglione scuro a collo alto.
Come è nata la storia tra Michelle e Giulio
Secondo la ricostruzione di "Chi", i due si conoscevano già da tempo, ma la scintilla sarebbe scoccata a dicembre, in Svizzera, durante un evento condotto dalla showgirl. Berruti era tra gli ospiti: un incontro casuale che però ha lasciato il segno.
A febbraio si sarebbero rivisti a Roma e da quel momento gli appuntamenti si sarebbero fatti sempre più frequenti, con Michelle che avrebbe raggiunto la Capitale più volte per stare con Giulio. Nei giorni scorsi la conduttrice si è concessa un weekend sulla neve, sempre in Svizzera, dormendo persino in un igloo e, come conferma "Chi", con lei c'era anche Berruti.
La serata a Battiti Live e il viaggio verso Milano
Le immagini pubblicate dal settimanale raccontano una serata che ha il sapore dell'ufficialità. Dopo aver presentato i cantanti e le canzoni del momento sul palco di "Battiti Live Spring", Michelle ha raggiunto Giulio nel backstage. Insieme sono saliti sul van che li ha portati a Milano nella notte, direzione casa della conduttrice.
Gli amori passati: da Boschi a Tronchetti Provera
Per Berruti, 39 anni, laureato in odontoiatria e specializzato in ortodonzia, la relazione con Maria Elena Boschi è stata l'ultima storia importante. I due sono stati insieme dal 2020 al 2025. Poi, a fine ottobre, la capogruppo di Italia Viva ha confermato la fine della relazione. Poche settimane dopo è stata fotografata con il nuovo compagno, Roberto Vaccarella. Berruti non ha mai commentato la separazione.
Anche per Michelle il cuore era reduce da una delusione. La relazione con Nino Tronchetti Provera, ufficializzata solo lo scorso giugno, si è chiusa nel giro di pochi mesi. Poi, l'incontro casuale con Berruti in Svizzera che ha completamente ha rimescolato le carte.