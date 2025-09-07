Aurora Ramazzotti e le 10 lezioni imparate da mamma: cosa sono i "learning post"

A funzionare è l’autenticità. I “learning post” offrono una nuova forma di comunicazione più vicina alla realtà. Come ha scritto il New York Post, la fine dell’era dell’influencer patinato è sempre più vicina e a guadagnare terreno sono i contenuti percepiti come genuini e credibili. E, proprio per questo motivo, i “learning post” sono diventati il nuovo trend social.