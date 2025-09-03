Aurora Ramazzotti con gli occhiali da vista: ecco come sceglierli e le tendenze eyewear del momento

Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram una foto in cui indossa un paio di occhiali da vista dal design deciso e contemporaneo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non è nuova a scelte stilistiche capaci di dettare tendenza, e questa volta lo fa con un accessorio che, oltre a correggere la vista, è ormai diventato un vero e proprio dettaglio di stile. Gli occhiali da vista, infatti, non sono più solo una necessità ma un complemento capace di raccontare la personalità di chi li indossa. Ecco, allora, come sceglierli in base alla forma del viso e quali sono le tendenze eyewear del momento e le montature più richieste.