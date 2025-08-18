Logo Tgcom24
svela le sue paure

Aurora Ramazzotti: "Ecco perché non mostro il viso di mio figlio"

L'influencer condivide sui social le foto di Cesare solo con il volto nascosto per tutelare la sua privacy e metterlo al riparo dai pedofili

18 Ago 2025 - 09:44
© Instagram

© Instagram

Aurora Ramazzotti ama condividere con i follower ampi scorci della sua quotidianità, dalle vacanze con mamma Michelle Hunziker alle riflessioni sulla vita. Di tanto in tanto pubblica anche qualche scatto con il figlio Cesare, nato nel marzo 2023, ma sempre facendo attenzione a preservarne la privacy nascondendo il viso. "Internet è un luogo pericoloso per tutti, figuriamoci per un bambino che non ha scelto di starci" spiega a chi la segue, per motivare la sua decisione di non mostrarlo in volto. La sua paura è quella dei pedofili e di ciò che potrebbero fare, ma desidera anche fare in modo di tutelarlo nella sua vita di tutti i giorni.

La paura dei pedofili

 "Postare un bambino lo fai per te, non per lui. È una cosa comprensibilissima e in un mondo perfetto sarebbe stupendo poterlo fare in libertà. Ma internet è un luogo pericoloso per tutti, figuriamoci per un bambino che non ha scelto di starci. Se solo un minimo ci informassimo su cosa fanno i pedofili di oggi penso che nessuno si sentirebbe a proprio agio a farlo. O almeno, nessuno che abbia un minimo di coscienza", ha spiegato Aurora Ramazzotti.

La tutela della privacy

 "Per me solo questo è un motivo sufficientemente valido, ma se ne vuoi un altro è anche poco sicuro per la sua vita di tutti i giorni. Davvero vuoi che venga riconosciuto per strada anche quando tu non ci sei? E se tra 15 anni fosse comprensibilmente arrabbiato per aver reso pubblica la sua infanzia?" ha aggiunto. Anche i suoi genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno fatto la stessa cosa con lei da piccola ed è quello che fanno anche con i rispettivi figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio (del cantante e Sole e Celeste (della conduttrice).

Trovare un equilibrio

 Anche in questo caso, la via di mezzo è quella giusta e Aurora Ramazzotti ha spiegato: "Per queste ragioni scelgo di tutelarlo al meglio che posso, pur rendendolo marginalmente parte della mia narrazione, perché, ripeto, comprendo da cosa derivi la voglia di mostrarlo. I bambini sono esseri meravigliosi e personalmente ho piacere a condividere con voi dei momenti, ma mettendo sempre al primo posto la sua sicurezza. Voglio provare che esiste una via di mezzo e se qualcun altro sceglie di fare lo stesso grazie a me, sono felicissima”.

Sullo stesso tema