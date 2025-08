Aurora Ramazzotti e l’attrazione per i piedi: perché piacciono così tanto online?

Immaginate che un fan commenti il piede di Aurora Ramazzotti in una Instagram Story, un po’ per gioco, un po’ per curiosità. Lei risponde postando il piede del compagno Goffredo Cerza come “il vero foot model in famiglia". Il risultato? Un milione di views. "Il piede di Goffo voleva ringraziare i suoi fan. Abbiamo capito, apriremo OnlyFans", ha ironizzato la figlia di Michelle Hunziker. E' un piccolo sketch social che, con umorismo e leggerezza, punta i riflettori sul feticismo dei piedi: una parte del corpo che può sorprendere, affascinare e diventare viralissima sui social media.