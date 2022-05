E' tempo di sandali: come avere piedi perfetti in cinque mosse

E' un sogno: avere

piedi morbidi

talloni perfetti

il tempo

dedicare a noi stesse

casa, famiglia e lavoro

e soprattuttoda mettere in bella mostra appena possibile. La verità però può essere molto diversa, perchédaè sempre decisamente troppo poco impegnate come siamo tra

Le mille attività che rendono pienissime e faticose le giornate fanno in modo che la

cura di sé

trucchetto super veloce

semplici astuzie.

diventi un miraggio, ma possiamo porre rimedio con qualchee piccole e

1 - Liberati della pelle morta:

la pelle delle nostre estremità è povera di ghiandole sebacee e di conseguenza è molto facile che proprio lì si accumulino le cellule morte. Se si suda poco, come accade in questo periodo quando, non dovendo calzare scarpe chiuse o calze, il piede è libero, la pelle tende a seccarsi molto di più. Uno dei rimedi più antichi, ma pur sempre assolutamente efficace, è la pietra pomice, che, passata con delicatezza sulle zone ruvide, è in grado di eliminare la pelle dura assai velocemente. Facile da reperire anche al supermercato, la pomice è una pietra lavica molto leggera e porosa, perfetta per levigare la pelle dura. Unica accortezza: usiamola solo durante il pediluvio o su piedi ancora umidi, per evitare di farci male e anche perché non sarebbe altrettanto efficace.

2 - Regalati tanta morbidezza:

ce ne siamo accorte troppo tardi perché, una volta screpolata e indurita, la pelle dei talloni non torna liscia neppure se li massaggiamo con la crema idratante per il corpo. I nostri piedi, che tanto ci sopportano, richiedono medicamenti più specifici, che abbiano una funzione cheratolica, in grado di ammorbidire e sciogliere i tessuti cornei dell'epidermide, oltre che super nutriente. Veramente molto efficaci in questo senso sono i prodotti a base di urea, una sostanza organica che favorisce l'esfoliazione cutanea rendendo la pelle lucida, morbida e levigata. Le creme con urea sono utili soprattutto per ammorbidire ed elasticizzare pelli estremamente aride, inspessite e screpolate. Se i talloni sono davvero conciati maluccio, conviene utilizzare una crema con urea arricchita con principi attivi naturali ad azione emolliente e nutriente, quali aloe vera, camomilla e calendula, olio di Jojoba, burro di Karitè, olio di mandorle dolci e olio di acai, dalle notevoli proprietà nutrienti.

3 - Fatti una bella maschera:

per ammirare subito piedi quasi perfetti e talloni da far invidia anche ai bambini, il suggerimento è la maschera alla paraffina. Possiamo fare ricorso alla paraffina solida, che possiamo reperire al super oppure online, farla sciogliere a bagnomaria e applicarla quando è tiepida usando un pennello piatto.; un quarto d'ora di posa per un risultato davvero apprezzabile. Il bagno di paraffina ai piedi dovrebbe essere fatto una volta a settimana per mantenere la pelle morbida e idratata. Un rimedio della nonna, che resta un must per chi vuole risultati a prova di sandalo, consiste nell'applicare un abbondante strato di crema prima di andare a dormire e poi indossare dei calzini prima di infilarsi sotto le lenzuola: sarà un risveglio all'insegna della più incredibile morbidezza.

4 - Usa il bicarbonato:

lo sappiamo bene, il bicarbonato ha una infinità di utilizzi e, tra i tanti, è perfetto pure per ammorbidire la pelle dura dei piedi. Rimedio naturale per eccellenza, può essere sciolto nell'acqua del pediluvio: tre cucchiai da minestra per un risultato immediato. Per un effetto esfoliante, possiamo preparare uno scrub mescolando in una ciotola tre parti di bicarbonato di sodio con una di acqua tiepida fino ad ottenere un composto granuloso, che andremo a strofinare sui talloni con movimenti circolari: unito alla pietra pomice garantirà piedi a prova di estetista.

5 - Sbianca i talloni:

a volte la pelle dei talloni risulta più scura del normale; infatti, camminare a piedi scalzi o rimanere per tanto tempo con le flip flop in balia della polvere, può lasciarci come regalo indesiderato una colorazione decisamente poco piacevole. Questo ulteriore antiestetico effetto collaterale è dovuto al colore scuro dei materiali con cui il piede viene a contatto che si infila nelle cellule morte. Niente paura: facciamo un pediluvio caldo in cui versiamo la spremuta di mezzo limone, lasciamo i piedi ammollo per una decina di minuti e successivamente ripassiamo con cura la pietra pomice sui talloni. Il risultato sarà a prova di post su Instagram!