Primavera: ecco il decalogo smart per cambiare immagine velocemente

1 - Noi, prima di tutto:

la prima regola fondamentale è tenere sempre a mente che la persona più importante per noi siamo proprio noi stesse. Rimettersi al centro dell'attenzione non è facile, soprattutto quando gli impegni sono tanti e tutti importanti, lavoro, casa e famiglia. Riscoprire la bellezza che ognuna ha dentro di sé è facile: basta una piccola routine di attenzione quotidiana, capace di far apprezzare di più quel che si è, oltre a dare la spintarella giusta per ritrovare la voglia di sentirsi belle, un vero primo importantissimo passo per cambiare la nostra immagine.

2 - Un taglio e via!

Ammettiamolo, noi donne siamo fatte così: ad ogni cambiamento epocale della nostra vita associamo il bisogno di una nuova acconciatura. Il taglio dei capelli sovente sottolinea un taglio netto col passato e la voglia di aumentare l'autostima con un nuovo aspetto e una nuova immagine di se stesse. Per una rinascita che lasci alle spalle questo lungo inverno un appuntamento dal parrucchiere è d'obbligo.

3 - Anche il trucco fa la sua parte:

non solo un nuovo modo di portare i capelli, ma anche un diverso stile nel truccarsi può rivelarsi straordinariamente utile. Per dare risalto al viso e sentirsi più alla moda, sì a sperimentazioni con il make-up. Ora che le mascherine possono essere abbassate, via libera ai rossetti e al fondo tinta per un aspetto più glamour e salutare. I consigli dell'esperto sono sempre molto utili: oltre ai tutorial online, sì anche a interventi personalizzati col make-up artist per scoprire ed evidenziare i nostri punti di forza (occhi, bocca, ovale del viso). I segreti del glam post pandemia saranno una preziosa arma di seduzione capace di farci sentire più belle, più desiderabili e anche più positive.

4 - Niente orologio:

basta affanno, la costante condizione che ci ha accompagnato per tutto l'inverno. Una routine quotidiana vorticosa, una vita di corsa e con l'orologio sempre in mano ci fa sentire sempre fuori posto e con l'aria abbattuta. Imparare a prendersi del tempo per sé non solo migliora la qualità della vita, ma ci regala quell'aspetto soddisfatto e riposato che ci piace vedere negli altri e in noi stesse. Dormire un numero di ore adeguato dovrebbe essere un must, ma se non è possibile perché l'ansia per i troppi impegni ce lo impedisce, allora mai dimenticare di concedersi il lusso di una piccola pausa per sfogliare una rivista, guardare la TV o svagarsi due chiacchiere con le amiche.

5 - Stile di vita sano:

l'aspetto fisico è lo specchio dello stile di vita che si conduce. Per cambiare la nostra immagine, è necessario cambiare anche le nostre abitudini. La palestra ci annoia? Niente di male: per muoversi un pochino divertendosi si può provare a fare attività fisiche all'aria aperta mai praticate prima, per esempio la vela, la bicicletta o, se amiamo gli spazi verdi, anche il golf. Un'ottima occasione per imparare discipline diverse e l'occasione giusta per fare nuovi incontri e conoscenze.

6 - Alimentazione corretta:

ormai non è più un mistero, il nostro benessere è fortemente determinato dall'alimentazione. Se durante i mesi invernali abbiamo esagerato con le porzioni, abbondato con i dolci e le cene con amici e parenti, rimettersi in forma in vista della prova costume è l'occasione giusta per disintossicarsi. Frutta e verdura di stagione non sono solo buonissime, ma ci aiutano a purificare e a rimettere in moto il metabolismo con il corretto apporto di vitamine e sali minerali. Via cattivo umore e stanchezza: con frutti rossi e prelibatezze dell'orto ci si rimette in linea e si migliora anche il tono e la luminosità dell'epidermide.

7 - Addio allo stress:

le giornate buie e fredde piene zeppe di impegni sono ormai quasi un ricordo. Per iniziare la nuova stagione col booster il suggerimento è di usare qualche astuzia domestica per migliorare la qualità della vita anche dentro le mura domestiche. Investiamo in elettrodomestici capaci di alleviare le faccende più noiose: semaforo verde per i robot da cucina, quelli per aspirare la polvere e lavatrici ultramoderne che ci restituiscono i capi quasi già stirati. Il tempo risparmiato in attività noiose potremo senz'altro spenderlo all'aria aperta con passeggiate rilassanti o tra le vetrine per rinnovare il guardaroba con lo shopping.

8 - Parola d'ordine: decluttering!

Riorganizzare gli spazi di casa, oltre a eliminare ciò che non serve più o che non ci piace, aiuta a farci sentire più leggere e libere. Fare spazio nell'armadio ci darà la possibilità di riempirlo con capi nuovi: basta un giro di shopping anche con un borsellino piccolo, piccolo per affrontare la nuova stagione con un look più fresco e alla moda.

9 - Alleggerire la mente:

secondo gli esperti passeggiare almeno venti minuti ogni giorno è quanto di meglio si possa fare per contrastare l'invecchiamento e risollevare l'umore. Camminare è una vera e propria forma di meditazione perché passo dopo passo la mente diventa più leggera e si ritrova il contatto con se stesse grazie alla natura circostante. Una passeggiata quotidiana è l'ideale per far scivolare via lo stress della giornata, per perdere qualche caloria e ritrovare il sorriso prima di entrare in casa.

10 - La lista dei desideri:

nutrire desideri, anche in momenti difficili come quello che stiamo attraversando, ha il potere di farci sognare, alzare il morale e darci la spinta giusta per affrontare con grinta ed energia i prossimi mesi. Per ricordare quello che vorremmo fare, sì ai bigliettini sparsi ovunque in casa: sul frigorifero, sullo specchio, sulle finestre perché per cambiare il modo di essere e di porci l'avere obiettivi certi - anche se minimi - è fondamentale. La soddisfazione più grande sarà quella di esibire in bella mostra i successi ottenuti: il modo più efficace per aumentare l'autostima e farci sentire più belle e desiderabili che mai.