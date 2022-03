Un amore di dieta: scopri come bruciare calorie grazie al rapporto di coppia

D'altra parte, è assolutamente acclarato che l'eros sia un' attività fisica in cui si bruciano calorie e quindi è perfetta per perdere peso : ecco perché vale la pena di sfruttare al meglio gli incontri amorosi .

I benefici dell'amore: che una vita sessuale intensa e soddisfacente faccia bene è risaputo. I vantaggi di un'attività regolare sono molteplici: innalzamento dell'umore, miglioramento del tono della pelle e una generale sensazione di appagamento e felicità. I vantaggi di un'ora di passione però non finiscono certo qui: non soltanto contribuisce a rinsaldare il rapporto di coppia, ma il sesso aiuta a restare in forma senza sopportare troppe rinunce o sudare le famose sette camicie in palestra. E' evidente che una buona forma fisica sia un bell'aiuto anche tra le lenzuola, ma accontentiamoci di ciò che abbiamo, perché non è poi così poco.

Uomini e donne sono diversi, ma...: la diversità non deve essere un problema, ma anzi può rivelarsi la chiave vincente nel rapporto di coppia e nella ricerca della remise en forme. Infatti, se i pochi grammi accumulati nel periodo invernale stanno diventando un incubo e stare davanti allo specchio ci fa inorridire, un cambiamento di strategia sarà quanto mai opportuno. Rilassarsi in camera da letto può riservare grandi sorprese per i risultati ottenuti, oltre a mettere d'accordo entrambi i partner. D'altra parte, non è certo una novità che le aspettative di coppia siano differenti: se gli uomini hanno il famoso chiodo fisso, cioè il sesso, le donne alzano l'attenzione sul proprio aspetto fisico, ossessionate dagli inestetismi della cellulite o da glutei che, nella gran parte dei casi, confrontati con quelli delle star sono ovviamente sotto la sufficienza. Il punto di incontro tuttavia esiste: il sesso. E non è un caso, visto che fare sesso, che è decisamente un passatempo piacevole, è anche di grande utilità alla dieta: calorie giù, rapporto di coppia su, un connubio perfetto.

Con calma, senza correre: una dieta che si rispetti non può prescindere dalla gradualità, proprio come l'attività sportiva, che richiedere un periodo di riscaldamento. Anche per bruciare calorie tra le lenzuola correre subito non va bene: i preliminari, infatti, hanno il loro bel perché, se pensiamo, ad esempio, che baciare il nostro partner può consentirci di consumare fino a oltre 20 calorie, pari a un paio di biscotti secchi. Se poi l'attività in questione è nelle nostra corde, non si può che sottolineare come un'ora di baci appassionati sia capace di farci bruciare l'equivalente di un etto e mezzo di pasta o di una porzione di patatine fritte. Certo, con l'avanzare dell'età e del tempo della nostra relazione, il tempo dedicato ai baci si riduce drasticamente, ma rimediare si può: se ai baci aggiungiamo anche qualche carezza, più o meno ardita, magari accompagnata da un po' di movimento, migliorare il nostro sforzo dietetico è facilissimo. La necessità aguzza l'ingegno e ci fa riguadagnare la silhouette.

Ben più che workout: la dieta dell'amore può regalarci risultati inaspettati. Per esempio, avere un incontro intimo in una posizione tradizionale può regalarci la perdita di un bel po' di calorie, ma se vogliamo migliorare i risultati bisogna ricorrere a un pizzico di fantasia. Abbandoniamo la comodità e spingiamoci su qualcosa di inusuale e ardito, perché in questo modo avremo un risultato dietetico assai più efficace. Semaforo verde dunque per la fantasia tra le lenzuola: per mantenere accesa la fiamma della passione no alla noia e sì alla novità, a patto di trovare la giusta intesa. E se poi non ci sentiremo al top dopo il primo tentativo, niente panico: rimettersi a giocare sino a quando arriveremo al risultato sperato non sarà poi così drammatico.

Mai arrendersi: tutte le coppie, anche le più mature, che magari non possono più contare su una adeguata "preparazione atletica", così come quelle molto giovani, che ancora non hanno deciso di arrivare al dunque, possono stare tranquille. Per una dieta ad alta dose di coccole e dal risultato ottimale, anche passeggiare va benissimo. Una bella camminata romantica all'aria aperta, fatta tenendosi per mano, è l'ideale per recuperare serenità, allentare le tensioni, perdere peso e tenersi in forma.

Per chiudere in bellezza la giornata: quando arriva il tramonto e le attività terminano, la maniera più efficace per lavar via stanchezza e stress e avvicinare i partner è mettersi sotto il getto caldo di una doccia: un preludio super sensuale per accendere la passione. Il consiglio furbo? Praticare un bel massaggio, oltre che essere estremamente piacevole ed erotico, fa bruciare calorie, aiuta a mettere in moto i muscoli e gratifica la vista, che nell'erotismo ha un posto d'onore riconosciuto. Via libera quindi a oli e unguenti lasciando poi che la natura faccia il suo corso: abbandonarsi a un meritato sonno ristoratore sarà gratificante e aiuterà a sentirsi di ottimo umore (e più leggeri!) il giorno dopo.