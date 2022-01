Dieta e benessere: cinque ottimi motivi per mangiare pasta e pane

Poter sfoggiare una silhouette da instagrammare è il sogno di tutti, soprattutto perché dopo le mangiate natalizie certamente qualche chilo di troppo ha intristito la bilancia e reso complicato indossare i soliti pantaloni. Tuttavia, eliminare del tutto pasta e pane dalla nostra alimentazione , con grande sforzo e sacrificio, non è la mossa corretta . Al contrario di quanto si immagina, una dieta in cui si mangiano solo proteine aggiungendo frutta e verdura e si eliminano totalmente i cereali non è affatto il modo giusto per perdere peso .

1 - L'importanza dei cereali: pasta e pane sono carboidrati, che vengono anche detti zuccheri o glucidi. Insieme alle proteine e ai grassi, sono i nutrienti che ci forniscono l’energia necessaria per il corretto funzionamento dell’organismo e lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Svolgono importanti funzioni biologiche: per esempio, sotto forma di glicogeno nel fegato e nei muscoli, costituiscono una riserva energetica nelle ore notturne o fra un pasto e l’altro. Pasta e pane non devono mai mancare anche quando siamo in regime ipocalorico: in ogni pasto della giornata ci deve essere almeno una porzione, anche se ridotta, di un carboidrato complesso.

2 - Contro infarto e non solo: una ricerca condotta da alcuni ricercatori statunitensi ha evidenziato che chi sceglie una alimentazione priva di pane e pasta rischia di ammalarsi più facilmente di tumore o di avere problemi cardiaci. Dallo studio è emerso che la percentuale di decessi fra le persone che consumano pochi carboidrati, preferendo proteine animali, sale del 12%: chi abbandona la pasta per la carne, in particolare, ha il 14% di possibilità in più di morire di infarto e il 28% in più di ammalarsi di tumore.

3 - Punta su carboidrati complessi: attenzione va posta al tipo di carboidrati, che possono essere semplici o complessi. I carboidrati semplici, quali zucchero, fruttosio, galattosio, vengono assorbiti in maniera rapida dall'organismo e non richiedono attività metaboliche, cioè forniscono energia bella pronta. I carboidrati complessi, invece, hanno bisogno di una digestione più lunga e impegnativa per essere trasformati in glucosio ed è per questo che vengono assorbiti più lentamente. Allo stesso tempo costituiscono il vero e proprio carburante del nostro organismo, poiché forniscono energia in modo graduale e costante.

4 - Fai scorta di energia: nella dieta degli sportivi ormai non possono proprio mancare i carboidrati, considerati sempre più importanti soprattutto negli sport di tipo aerobico che richiedono maggiore resistenza, come ad esempio pedalare in bicicletta, sciare, nuotare, correre e così via. Introducendo la giusta quantità di pane, riso, pasta, legumi, frutta si riesce ad assicurare la quota energetica necessaria perché gli zuccheri, e soprattutto l’amido, sono il miglior combustibile per il lavoro muscolare. Se non potessimo disporre del giusto "carburante" avremmo effetti negativi sulla prestazione fisica, con conseguenti segnali di stanchezza fisica e mentale.

5 - Scegli pasta e pane integrali: il segreto del consumo di carboidrati è puntare su quelli dal basso indice glicemico, cioè in grado di innalzare di poco la glicemia nel sangue. Tra questi vi è il pane, perché anche se il suo indice glicemico sia piuttosto elevato, è possibile abbassarlo scegliendo il tipo integrale, che contenendo più fibre ha un impatto minore sulla linea. Stesso discorso vale per la pasta: il suo indice glicemico è medio, ma si può tentare di diminuire l’effetto ingrassante mangiando quella integrale saltata in padella con un filo di olio, o scolata al dente, o con un condimento di verdure; in alternativa, semaforo verde anche per le tagliatelle all’uovo. Per completare la dieta, sì anche ai legumi secchi e alle patate e naturalmente alle fibre alimentari, che si trovano in ortaggi, frutta e legumi freschi e che hanno la funzione di facilitare il transito intestinale. È chiaro quindi che se si vuole dimagrire adottando un regime alimentare equilibrato e salutare, non si può fare di certo fare a meno dei carboidrati, soprattutto di quelli complessi. Rinunciare a un bel piatto di pastasciutta non ha senso, riduce la massa muscolare e rende la pelle molto meno tonica: uomo avvisato...