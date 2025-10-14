Michelle Hunziker: "Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia"

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in vacanza a Mykonos
© Tgcom24
© Tgcom24
La conduttrice parla della fine del suo matrimonio con il cantante e del ruolo che l'ex marito ha ancora nella sua vita
Il matrimonio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è finito da tantissimi anni, ma per la showgirl il cantante è ancora una figura di riferimento. Lo confessa lei stessa al Corriere della Sera: "Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello" ha spiegato. Ma nell'intervista ha parlato anche del suo rapporto con Aurora Ramazzotti, la figlia nata dall'amore con il suo primo marito, e delle sue storie finite e di quella iniziata da poco con Nino Tronchetti Provera.
"Da ragazza pensavo di avere dei figli tardissimo perché prima volevo realizzarmi e trovare un posto nel mondo, la cosa più sconvolgente è che invece sono arrivata in Italia e sono diventata mamma a 19 anni. Ed è stata la scelta più bella della mia vita" ha detto Michelle Hunziker, spiegando quanto la vita sia stata per lei una continua sorpresa. A proposito della maternità ha spiegato: "Sono diventata mamma e non c’è stato mai un momento in cui me ne sia pentita o abbia temuto di aver perso qualcosa. Anzi, da quel momento la mia vita ha preso una piega con uno scopo più alto. Non lavori e vivi più solo per te stesso; ma per qualcuno che ti aiuta a definire la direzione".
Da qualche mese Michelle Hunziker fa coppia con Nino Tronchetti Provera. Sono usciti allo scoperto con discrezione e allo stesso modo stanno portando avanti la loro storia d'amore. "Stare con una persona deve piacermi di più di quanto mi piaccia restare sola, il che ovviamente non significa in solitudine. Se trovi un tuo equilibrio e cominci ad apprezzare le tue scelte di libertà, hai la tua casa e sai cosa vuoi, ci pensi due volte. La vita di coppia deve essere davvero un valore aggiunto" ha detto la conduttrice, e ha proseguito: "Io credo molto negli specchi. Ci sono persone che si attraggono in un determinato momento della propria esistenza perché c’è un pezzo di cammino che bisogna fare insieme. Sono persone molto importanti con le quali condividi un progetto di vita, i figli e che rimarranno nel tuo cuore per sempre".
Ma non sempre le cose vanno per il verso giusto e Michelle Hunziker ne è consapevole: "Penso che gli amori finiscano perché a un certo punto non si guarda più nella stessa direzione. Perché uno va a 100 all’ora e l’altro a 50 e così alla prima curva non ci si vede più; perché senti che il tratto di strada che hai fatto con quella persona si è esaurito, ma non tanto perché non vada più bene".
Michelle Hunziker è legatissima alla sua primogenita Aurora Ramazzotti, che tra pochi mesi convolerà a nozze con Goffredo Cerza. Di lei la conduttrice rivela: "Per Auri è stato difficilissimo, lei ha anche un padre famoso, Eros. É stata bullizzata moltissimo per l’aspetto, però è una ragazza che si è fatta le ossa con una grande struttura. Io l’ho cresciuta nella semplicità, a Varigotti, poi capitava anche di andare in Costa Smeralda però l’ho sempre tenuta a contatto con la natura. Oggi è davvero una mamma speciale e ha realizzato se stessa attraverso il successo della maternità. Le faccio un sacco di complimenti, lei e Goffredo stanno crescendo un bambino gioioso che canta e balla".
© Tgcom24
© Tgcom24
La fine del matrimonio con Eros Ramazzotti è stato un momento di grande sofferenza per Michelle Hunziker, seguito da uno dei periodi più bui della sua vita. "Penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso", ammette. "In un momento di grande difficoltà non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo piccola" spiega la conduttrice. Nel tempo è ovviamente maturata e ha acquisito una concezione diversa del rapporto di coppia: "Quando sei giovane ti inculcano che la fedeltà è una cosa fondamentale, ma oggi penso che il progetto di vita sia più importante".