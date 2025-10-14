Michelle Hunziker: "Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia"

"Da ragazza pensavo di avere dei figli tardissimo perché prima volevo realizzarmi e trovare un posto nel mondo, la cosa più sconvolgente è che invece sono arrivata in Italia e sono diventata mamma a 19 anni. Ed è stata la scelta più bella della mia vita" ha detto Michelle Hunziker, spiegando quanto la vita sia stata per lei una continua sorpresa. A proposito della maternità ha spiegato: "Sono diventata mamma e non c’è stato mai un momento in cui me ne sia pentita o abbia temuto di aver perso qualcosa. Anzi, da quel momento la mia vita ha preso una piega con uno scopo più alto. Non lavori e vivi più solo per te stesso; ma per qualcuno che ti aiuta a definire la direzione".