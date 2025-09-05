Michelle Hunziker su Nino Tronchetti Provera: "Siamo innamorati"

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, baci e passione sotto il sole
La conduttrice ufficializza la storia d'amore con l'imprenditore ma spiega di voler proteggere la privacy
Mancava solo una dichiarazione di Michelle Hunziker per ufficializzare la sua storia d'amore con Nino Tronchetti Provera. Per rilasciarla, la conduttrice ha scelto il sito tedesco Bunte.de, al quale ha affidato per la prima volta un commento sulla relazione con l'imprenditore: "Dalle foto si vede che siamo innamorati e felici ma cerco di mantenere il tutto un po’ privato, in modo da poterlo proteggere" ha fatto sapere.
La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non era più un segreto. I due hanno fatto qualche incursione sui social, prima al concerto di Vasco Rossi e poi con uno scatto delle vacanze al mare e poi in montagna. La conduttrice però, sebbene avesse mostrato la felicità con l'imprenditore, non l'aveva mai espressa pubblicamente a parole.
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono anche stati paparazzati più volte durante l'estate. Effusioni sullo yacht e passeggiate mano nella mano sono in varie occasioni finite nel mirino dei fotografi. Tra loro l'intesa è perfetta e la passione non manca, come ha confermato anche la showgirl al sito tedesco.
La relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera (cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, fidanzato con Chiara Ferragni) è iniziata in primavera, più o meno ad aprile o maggio 2025. L'imprenditore ha già fatto il suo ingresso nella famiglia allargata della conduttrice. Ha conosciuto Aurora Ramazzotti e anche Sole e Celeste Trussardi e tutte e tre le figlie di Michelle sembrano aver instaurato un rapporto sereno con il nuovo compagno della mamma.
