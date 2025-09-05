Michelle Hunziker su Nino Tronchetti Provera: "Siamo innamorati"

La relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera (cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, fidanzato con Chiara Ferragni) è iniziata in primavera, più o meno ad aprile o maggio 2025. L'imprenditore ha già fatto il suo ingresso nella famiglia allargata della conduttrice. Ha conosciuto Aurora Ramazzotti e anche Sole e Celeste Trussardi e tutte e tre le figlie di Michelle sembrano aver instaurato un rapporto sereno con il nuovo compagno della mamma.