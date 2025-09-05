Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
ne parla per la prima volta

Michelle Hunziker su Nino Tronchetti Provera: "Siamo innamorati"

La conduttrice ufficializza la storia d'amore con l'imprenditore ma spiega di voler proteggere la privacy

05 Set 2025 - 12:51
© Instagram

© Instagram

Mancava solo una dichiarazione di Michelle Hunziker per ufficializzare la sua storia d'amore con Nino Tronchetti Provera. Per rilasciarla, la conduttrice ha scelto il sito tedesco Bunte.de, al quale ha affidato per la prima volta un commento sulla relazione con l'imprenditore: "Dalle foto si vede che siamo innamorati e felici ma cerco di mantenere il tutto un po’ privato, in modo da poterlo proteggere" ha fatto sapere.

Il debutto social

 La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non era più un segreto. I due hanno fatto qualche incursione sui social, prima al concerto di Vasco Rossi e poi con uno scatto delle vacanze al mare e poi in montagna. La conduttrice però, sebbene avesse mostrato la felicità con l'imprenditore, non l'aveva mai espressa pubblicamente a parole.

Leggi anche

Eros Ramazzotti in vacanza con le due ex mogli Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli

Michelle Hunziker, baci bollenti al mare con Nino Tronchetti Provera

Le paparazzate dell'estate

  Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono anche stati paparazzati più volte durante l'estate. Effusioni sullo yacht e passeggiate mano nella mano sono in varie occasioni finite nel mirino dei fotografi. Tra loro l'intesa è perfetta e la passione non manca, come ha confermato anche la showgirl al sito tedesco.

La relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

 La relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera (cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, fidanzato con Chiara Ferragni) è iniziata in primavera, più o meno ad aprile o maggio 2025. L'imprenditore ha già fatto il suo ingresso nella famiglia allargata della conduttrice. Ha conosciuto Aurora Ramazzotti e anche Sole e Celeste Trussardi e tutte e tre le figlie di Michelle sembrano aver instaurato un rapporto sereno con il nuovo compagno della mamma.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, baci e passione sotto il sole

1 di 15
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

michelle hunziker
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema