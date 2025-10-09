Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze

La vacanza in Kenya di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza
L'influencer sposerà Goffredo Cerza e racconta di aver già scelto, oltre al giorno del sì, anche location, musicisti, fotografi e video maker
Le nozze tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si avvicinano, e l'influencer soddisfa la curiosità dei follower rivelando loro la data. L'influencer e il suo compagno, già genitori di Cesare (nato nel marzo 2023), diventeranno moglie e marito il 4 luglio 2026. "Mi sta salendo anche un po' di ansietta che non è cosa mia, ma penso sia normale perché ci sono molte cose da organizzare" spiega la figlia di Michelle Hunziker e aggiunge: "Abbiamo data, location, musicisti, fotografi e video maker e adesso stiamo guardando i catering".
"Sì, succederà. Non che prima avessimo dei dubbi, però adesso esiste una data. Abbiamo mandato i save the date, per questo vi posso raccontare un po' di più, anche se non tutto" dice Aurora Ramazzotti ai follower. Il giorno fissato si avvicina e il tempo per fare tutto sembra non essere abbastanza. "A me sembrava lontanissimo e invece quanto manca? 8 mesi? Bisogna anche sbrigarsi". L'influencer spiega di aver affidato l'incarico di organizzare tutto a una wedding planner e aggiunge qualche dettaglio: "E' stato difficilissimo e lungo scegliere la location perché intanto non avevamo idea di dove volessimo sposarci. Non avevamo quel luogo in cui abbiamo sempre detto: 'Ci sposeremo lì'. Anche perché non avevamo mai parlato di matrimonio io e Goffredo quindi per noi è tutto nuovo. Abbiamo visitato due regioni e più di 20 location e abbiamo scelto proprio l'ultima che abbiamo visto e che non dovevamo andare a vedere perché non era disponibile". Aurora racconta di essere alle prese anche con altri dettagli da definire, come il tema dei colori. "Ho un sacco di idee e cose che voglio fare… diciamo che sono stata a tantissimi matrimoni, quindi anche se non avevo idea di come volessi che fosse il mio, sicuramente so le cose che mi sono piaciute e le cose che al mio matrimonio assolutamente non devono accadere", conclude.
La proposta di matrimonio per Aurora Ramazzotti è arrivata a dicembre 2024 durante una vacanza a Londra. Lei e Goffredo Cerza sono andati alla fiera natalizia Winter Wonderland, a Hyde Park, proprio dove si sono conosciuti, e lì lui si è inginocchiato e le ha chiesto di diventare sua moglie. E' stata l'influencer a raccontarlo ai follower postando le foto e mostrando il bellissimo anello al dito. "2024-2018. Ho detto SÌ nel posto dove ci siamo innamorati. Ti amo per sempre Goffredo Cerza" ha scritto condividendo le immagini. Manca solo qualche mese e il loro sogno diventerà realtà.
