Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze

"Sì, succederà. Non che prima avessimo dei dubbi, però adesso esiste una data. Abbiamo mandato i save the date, per questo vi posso raccontare un po' di più, anche se non tutto" dice Aurora Ramazzotti ai follower. Il giorno fissato si avvicina e il tempo per fare tutto sembra non essere abbastanza. "A me sembrava lontanissimo e invece quanto manca? 8 mesi? Bisogna anche sbrigarsi". L'influencer spiega di aver affidato l'incarico di organizzare tutto a una wedding planner e aggiunge qualche dettaglio: "E' stato difficilissimo e lungo scegliere la location perché intanto non avevamo idea di dove volessimo sposarci. Non avevamo quel luogo in cui abbiamo sempre detto: 'Ci sposeremo lì'. Anche perché non avevamo mai parlato di matrimonio io e Goffredo quindi per noi è tutto nuovo. Abbiamo visitato due regioni e più di 20 location e abbiamo scelto proprio l'ultima che abbiamo visto e che non dovevamo andare a vedere perché non era disponibile". Aurora racconta di essere alle prese anche con altri dettagli da definire, come il tema dei colori. "Ho un sacco di idee e cose che voglio fare… diciamo che sono stata a tantissimi matrimoni, quindi anche se non avevo idea di come volessi che fosse il mio, sicuramente so le cose che mi sono piaciute e le cose che al mio matrimonio assolutamente non devono accadere", conclude.