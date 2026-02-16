Su Instagram la conduttrice ha condiviso scatti e video dei paesaggi mozzafiato con i follower: "C'è qualcosa di speciale in quest'isola... è magica", ha scritto in descrizione a un video che ritrae una spiaggia al tramonto. Ad accompagnarla in questa vacanza, oltre alle figlie, il rapper Jake La Furia e la fidanzata, la make-up artist Laura Barenghi e la sua manager Graziella Lopedota. Manca all'appello Ilary Blasi che ha trascorso San Valentino con il compagno Bastian Müller.