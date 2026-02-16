Michelle Hunziker, vacanza alle Maldive con le figlie e gli amici
Come da tradizione, la conduttrice svizzera si concede qualche giorno di relax invernale tra sole, mare e spiaggia
Sembra ormai un rito per Michelle Hunziker scegliere una meta calda per una breve vacanza invernale. Già l'anno scorso la conduttrice si era mostrata sulle spiagge maldiviane insieme all'amica Ilary Blasi, mentre si allenavano. Quest'anno ad affiancare Michelle nel paradiso naturale dell'atollo di Ari ci sono le figlie Sole e Celeste e un gruppo affiatato di amici.
Su Instagram la conduttrice ha condiviso scatti e video dei paesaggi mozzafiato con i follower: "C'è qualcosa di speciale in quest'isola... è magica", ha scritto in descrizione a un video che ritrae una spiaggia al tramonto. Ad accompagnarla in questa vacanza, oltre alle figlie, il rapper Jake La Furia e la fidanzata, la make-up artist Laura Barenghi e la sua manager Graziella Lopedota. Manca all'appello Ilary Blasi che ha trascorso San Valentino con il compagno Bastian Müller.