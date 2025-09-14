Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: "Sono contenta"

La conduttrice, ospite a "Verissimo", parla per la prima volta della sua nuova storia d’amore: "Vediamo dove si andrà a parare"
© Da video
Michelle Hunziker sceglie "Verissimo" per raccontare, con la sua consueta spontaneità, la nuova storia d’amore con Nino Tronchetti Provera.
La conduttrice, 48 anni, non nasconde la felicità per questo nuovo capitolo della sua vita sentimentale: "Sono contenta. Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove si andrà a parare".
Pur non mancando l’entusiasmo, Hunziker sottolinea l’importanza della discrezione. Con l’imprenditore, 56 anni, preferisce muovere i primi passi con cautela, lontano dai riflettori: "È bello, andando avanti con l’età, proteggere il più possibile la propria relazione anche perché bisogna vedere se si incastrano tante cose, se funziona. Speriamo".
In passato, alla rivista tedesca "Der Spiegel", la conduttrice aveva descritto così l’uomo ideale: "Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica". E ancora: "Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione, qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo, specialmente alla mia età. Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile".
