Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: "Sono contenta"

In passato, alla rivista tedesca "Der Spiegel", la conduttrice aveva descritto così l’uomo ideale: "Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica". E ancora: "Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione, qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo, specialmente alla mia età. Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile".