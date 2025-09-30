Michelle Hunziker, il nuovo caschetto è lungo, liscissimo e piatto: merito della piastra?

Il long bob di Michelle Hunziker è un taglio versatile ma che, nella sua versione più estrema e piatta, esalta soprattutto chi ha lineamenti regolari e proporzionati. Il liscio assoluto tende infatti a incorniciare il volto senza concedere movimenti morbidi, mettendo in risalto la geometria del viso. È una scelta perfetta per chi vuole trasmettere eleganza e autorevolezza. Su chi ha un capello naturalmente riccio o molto crespo, ottenere lo stesso risultato richiede più impegno e spesso trattamenti liscianti di supporto, dalla cheratina ai servizi professionali da salone.