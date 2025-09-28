Il ritorno delle mèches: Jennifer Lopez rilancia la tendenza capelli anni ’90

Capelli stressati? Strategie per chiome da star
L’effetto luminoso che incornicia il volto torna protagonista ma in chiave moderna: riflessi dorati e sfumature naturali conquistano star, passerelle e saloni di bellezza
Jennifer Lopez non sbaglia un colpo quando si tratta di dettare tendenze. Nell’ultimo scatto condiviso sui social ha sfoggiato capelli lunghi e voluminosi, illuminati da riflessi dorati che incorniciano il viso. Un dettaglio che non passa inosservato: sono le mèches, tecnica di colorazione dei capelli simbolo degli anni ’90 che oggi torna alla ribalta in una versione più soft e sofisticata.
Le mèches sono piccole schiariture che si intrecciano al colore naturale, creando giochi di luce e movimento. Negli anni Novanta erano più nette e a contrasto, mentre oggi diventano più sottili e naturali, quasi impercettibili. Il risultato è un effetto “baciato dal sole” che dona freschezza al volto e ringiovanisce l’intera chioma.
Il motivo del loro ritorno è semplice: le mèches valorizzano ogni tipo di taglio e si adattano a diverse carnagioni. A differenza della tinta piena, permettono una ricrescita meno evidente e riducono la necessità di continue correzioni. Non è un caso che oltre a J.Lo, anche modelle e influencer internazionali abbiano riscoperto il fascino delle schiariture leggere, perfette per illuminare i capelli senza stravolgerli.
Prendersi cura delle mèches non è complicato, ma serve qualche attenzione. Secondo gli hairstylist è importante scegliere shampoo idratanti specifici per capelli colorati e protezioni termiche da applicare prima di phon e piastra. Gli esperti, poi, sottolineano l’importanza di maschere nutrienti settimanali e prodotti antigiallo per mantenere i riflessi brillanti e naturali. Un gloss periodico, aggiungono i coloristi, può ravvivare la luminosità tra una seduta e l’altra senza stressare i capelli.
Le passerelle autunno 2025 hanno già mostrato il ritorno alle sfumature luminose e alle chiome “sun-kissed”, e Jennifer Lopez conferma il trend con il suo look dorato e radioso. Le mèches tornano quindi a occupare un posto speciale nel mondo beauty: non più simbolo di un’epoca passata, ma alleate perfette per chi vuole capelli luminosi e facili da portare.
