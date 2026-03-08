Aurora Ramazzotti ironizza sull'ovulazione: il video sul cervello delle donne fa impazzire i social
La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti mette in scena in un video tutti gli sbalzi di umore. Il risultato? Un siparietto esilarante
Cosa succede davvero nel cervello di una donna durante l'ovulazione? La domanda che molti uomini si pongono arriva da un divertente video di Aurora Ramazzotti, che ha trasformato una normale giornata ormonale in una piccola pièce tragicomica tutta da ridere. Nel filmato, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si mostra in tuta nella sua camera da letto mentre interpreta, con grande autoironia, le diverse personalità che sembrano alternarsi nella mente di una donna durante la fase di ovulazione. Il risultato è un susseguirsi di momenti esilaranti: dall'euforia improvvisa alla crisi esistenziale, dall'idea geniale che sembra cambiare la vita al crollo malinconico pochi secondi dopo. Una giostra emotiva che molte donne hanno riconosciuto immediatamente come fin troppo realistica.
A rendere il tutto ancora più divertente è la didascalia scelta da Aurora: "Ci pensiamo più avanti. Certo, quando saremo mestruate e isteriche vuoi dire?". Un commento pungente che riassume perfettamente lo spirito del video e la capacità dell’influenzar di raccontare con leggerezza anche aspetti molto concreti della vita femminile.
Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti usa i social per parlare senza filtri di temi spesso considerati tabù. In passato, per esempio, aveva fatto discutere quando su Instagram aveva affrontato apertamente l'argomento del clitoride, suscitando reazioni contrastanti.
Questa volta però il pubblico sembra essere totalmente dalla sua parte. Sotto il video si moltiplicano i commenti entusiasti, soprattutto da parte delle donne: "Ti adoro", "Sei una forza", "È tutto terribilmente vero".