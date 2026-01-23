Aurora Ramazzotti festeggia l'amore con un segno indelebile... sulla pelle
La 29enne opta per un tatuaggio discreto ma ricco di significato: un drago rosso per celebrare nove anni con Goffredo
Nove anni d'amore non sono solo una data da ricordare, ma una storia da celebrare. Il 21 gennaio Aurora Ramazzotti ha festeggiato il lungo percorso condiviso con Goffredo Cerza, compagno di vita, padre del piccolo Cesare e futuro marito: i due si sposeranno il prossimo 4 luglio. Per rendere questo giorno davvero speciale, Aurora decide di regalarsi qualcosa di eterno, un gesto simbolico che va oltre le parole.
La 29enne opta per un tatuaggio discreto ma ricco di significato: un drago, inciso all’interno del braccio, poco sopra il polso. Il disegno misura circa cinque centimetri, ma è curato in ogni minimo dettaglio. A realizzarlo è Elisa Rossini, tatuatrice che Aurora non esita a celebrare nelle sue Storie social. Non un drago qualunque, ma un drago rosso.
Il significato nascosto del drago
Aurora non ha spiegato apertamente il senso del suo nuovo tatuaggio, ma il simbolismo parla chiaro. Il drago rosso, soprattutto nella tradizione orientale e giapponese, rappresenta passione, coraggio, forza vitale e protezione. È legato al fuoco, all’energia, al principio maschile Yang, lontano dall’immaginario occidentale del drago malvagio. Un emblema di determinazione, potere e vitalità.
Un amore che guarda al futuro
Questo nuovo tatuaggio sembra raccontare molto più di un semplice anniversario: è il riflesso di una donna che celebra l'amore, la famiglia e il percorso che l'ha portata fin qui...in attesa del giorno delle nozze.