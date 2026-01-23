Aurora non ha spiegato apertamente il senso del suo nuovo tatuaggio, ma il simbolismo parla chiaro. Il drago rosso, soprattutto nella tradizione orientale e giapponese, rappresenta passione, coraggio, forza vitale e protezione. È legato al fuoco, all’energia, al principio maschile Yang, lontano dall’immaginario occidentale del drago malvagio. Un emblema di determinazione, potere e vitalità.