Matrimoni vip, ecco i più attesi del 2026 tra ritorni di fiamma e promesse eterne

Il 2026 sarà anche l'anno di un matrimonio senza precedenti nel panorama italiano. Luì e Sofì, il duo dei Me contro Te, hanno annunciato che le loro nozze diventeranno un vero evento dal vivo aperto al pubblico. Niente cerimonia intima, ma "The Wedding - Lo Show", uno spettacolo a pagamento pensato per i fan più giovani, con musica, coreografie ed effetti speciali. L'appuntamento è fissato per il 5 settembre 2026 all'Arena Milano. Dopo anni di annunci e rinvii, la coppia ha chiarito che il loro matrimonio non seguirà i canoni tradizionali, ma sarà un'esperienza collettiva, a metà tra concerto e teatro, costruita per condividere il grande giorno con la community che li segue da sempre. La scelta del duo ha suscitato molte polemiche.