Matrimoni vip, ecco i più attesi del 2026 tra ritorni di fiamma e promesse eterne

Dal sì di Taylor Swift alle nozze di Selvaggia Lucarelli, il mondo dello spettacolo promette un anno di fiori d'arancio da copertina
Se il 2025 verrà ricordato come l'anno delle rotture eccellenti, il 2026 si annuncia come quello delle promesse eterne. Tra proposte spettacolari, ritorni di fiamma e storie d'amore che hanno resistito al tempo, il calendario del prossimo anno è già costellato di matrimoni vip pronti a catalizzare l'attenzione mediatica. Dai palchi internazionali ai borghi italiani, ecco chi si prepara a dire sì.
Tra le nozze più attese in assoluto spicca quella tra Taylor Swift e Travis Kelce. La cantante aveva annunciato la proposta la scorsa estate con il suo inconfondibile tocco ironico, mostrando sui social il momento in cui il campione di football si inginocchiava davanti a lei, circondati da fiori. Secondo indiscrezioni, la data cerchiata in rosso sarebbe il 13 giugno 2026, con una cerimonia da sogno in riva all'oceano nel Rhode Island. La loro storia, nata quasi per caso durante l'Eras Tour, è diventata una delle più seguite al mondo, pur restando sorprendentemente lontana dagli eccessi.
Dopo nove anni insieme e una proposta diventata virale grazie a un anello da capogiro, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono pronti a suggellare il loro amore. Georgina ha raccontato con ironia e sincerità lo stupore di fronte alla proposta, arrivata quando meno se l'aspettava. Un matrimonio che promette lusso, emozione e una grande celebrazione familiare.
Romantica e simbolica la proposta di Goffredo Cerza ad Aurora Ramazzotti, arrivata nel cuore di Londra, la città dove tutto era iniziato. Le nozze sono fissate per il 4 luglio 2026 e segnano un nuovo capitolo per la coppia, insieme dal 2018 e già genitori del piccolo Cesare. Un sì che profuma di favola moderna, con il sostegno affettuoso di mamma Michelle Hunziker, pronta a vivere il ruolo di suocera con discrezione.
Il 2026 sarà speciale anche per Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Dopo una separazione che li aveva messi alla prova, i due hanno ritrovato l'intesa e deciso di sposarsi in Toscana. Una scelta maturata con consapevolezza, come ha raccontato la stessa conduttrice, che rende questo matrimonio ancora più significativo.
Il prossimo anno vedrà andare all'altare anche Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, pronti a celebrare il loro amore in Salento con una festa che promette di essere tutto fuorché convenzionale. Stesso anno anche per Valentina Vignali e Fabio Stefanini e Matilde Brandi, che il 10 novembre 2026 dirà sì a Francesco Tafanelli, proprio nel giorno dell'anniversario del loro primo incontro.
Il 2026 sarà anche l'anno di un matrimonio senza precedenti nel panorama italiano. Luì e Sofì, il duo dei Me contro Te, hanno annunciato che le loro nozze diventeranno un vero evento dal vivo aperto al pubblico. Niente cerimonia intima, ma "The Wedding - Lo Show", uno spettacolo a pagamento pensato per i fan più giovani, con musica, coreografie ed effetti speciali. L'appuntamento è fissato per il 5 settembre 2026 all'Arena Milano. Dopo anni di annunci e rinvii, la coppia ha chiarito che il loro matrimonio non seguirà i canoni tradizionali, ma sarà un'esperienza collettiva, a metà tra concerto e teatro, costruita per condividere il grande giorno con la community che li segue da sempre. La scelta del duo ha suscitato molte polemiche.
Tra i sì più glamour del 2026 spicca anche quello di Dua Lipa e Callum Turner. Il fidanzamento, annunciato nell'estate del 2025, ha colpito per il romanticismo della proposta, accompagnata da un anello disegnato su misura con l'aiuto delle persone più care alla cantante. Insieme dal 2024, i due hanno sempre protetto la loro relazione, alternando apparizioni pubbliche a una grande riservatezza. Il loro matrimonio si preannuncia come uno dei più stilosi dell'anno, sospeso tra musica e moda.
Non c'è ancora una conferma ufficiale, ma secondo alcune voci vicine alla coppia, il 2026 potrebbe essere l'anno giusto anche per Bradley Cooper e Gigi Hadid. Dopo oltre due anni insieme, la relazione appare sempre più solida e orientata al futuro. Si parla di progetti condivisi e di famiglie già coinvolte nei piani a lungo termine, un segnale che fa pensare a nozze sempre meno improbabili.
Tra proposte scenografiche, anelli nascosti nei palloni da basket e date cariche di significato, il 2026 si preannuncia come un anno da ricordare per il romanticismo.