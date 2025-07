Temptation Island: ecco cos'è successo nella sesta puntata

Anche la storia tra Maria Concetta e Angelo è arrivata a un punto di svolta. All'interno del villaggio, l'uomo non ha mai visto video della compagna, mentre Maria Concetta ha visto lui avvicinarsi alla single Marianna. Dalle immagini ha capito immediatamente che lui fosse molto interessato alla tentatrice, ma che si stesse trattenendo. La conferma è arrivata proprio da Marianna, che ha raccontato alle altre ragazze che Angelo è sempre molto attento ai microfoni e alle telecamere. Quando non ci sono, è un'altra persona. Davanti all'ingresso del villaggio, convinto di non essere ripreso, le ha anche proposto di vedersi fuori, alle spalle di Maria Concetta. Un duro colpo per la fidanzata, che ha subito richiesto un falò per mettere le cose in chiaro.