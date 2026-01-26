Goffredo Cerza spegne 30 candeline, ecco come ha festeggiato il fidanzato di Aurora Ramazzotti
Il futuro marito ha festeggiato con un party a tema film thriller e un'atmosfera teatrale. La figlia di Michelle Hunziker gli ha dedicato parole speciali
Goffredo Cerza, futuro marito di Aurora Ramazzotti ha compiuto trent'anni. Per festeggiare è stata organizzata una serata a tema dal fascino misterioso, ispirata all’atmosfera del film thriller "Eyes Wide Shut" di Stanley Kubrick, con candele e chiavi per trovare il proprio posto.
Festa "misteriosa" condivisa sui social
Per festeggiare il suo ultimo compleanno da celibe, il fidanzato di Aurora ha optato per un posto top secret ma con un'atmosfera da film thriller, un’estetica esoterica e teatrale. Ad accogliere gli invitati una stanza che sembra ricavata in una grotta sotteranea, con luci soffuse e tante candele. Per trovare il proprio posto a tavola gli invitati avevo bisogno di chiavi, che ricoprivano una parete. Anche i segnaposti erano particolari su ogni piatto, una maschera nera da mettere sugli occhi.
Sulle pareti c'erano scritte luminose, una di esse riassumeva lo spirito della serata: "I 30 sono più belli se visti da dietro una maschera". Come si vede dalle foto condivise sui social dai futuri sposi, il dress code della festa era ovviamente nero. Goffredo aveva indosso un abito classico con papillon e aveva una corona nera in testa. Aurora ha optato invece per un abito lungo nero con coda, con effetto vedo non vedo e aveva una maschera di pizzo sugli occhi. A conclusione della serata, una torta a quattro piani.
La dedica di Aurora e una sorpresa per Michelle
"Oggi è il compleanno di Goffredo, auguri papi te amo! +30 in freschezza, quasi 10 anni insieme! Che roba assurdaaa", queste le parole della futura moglie nei confronti del compagno. Goffredo ha fatto una sorpresa anche alla suocera Michelle Hunziker, che ha appena compiuto 49 anni. Una torta con candeline per continuare a festeggiare anche il suo compleanno.