Ma ora per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è tempo di pensare alle nozze. La data c'è già e anche la location ma ancora non sono state rese note perché, come ha rivelato l'influencer, le partecipazioni non sono state inviate. La proposta di matrimonio l'ha ricevuta a dicembre, dopo 8 anni d'amore, nel luogo in cui è sbocciato il loro amore. Se queste sono le premesse, chissà a quali picchi di romanticismo riusciranno ad arrivare per il sì.