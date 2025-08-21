© Tgcom24
Prove di luna di miele per la coppia, che ha condiviso con i follower l'avventura africana
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno trascorso giorni emozionanti in Kenya, che non hanno esitato a condividere con i follower sui social. In viaggio con il figlio Cesare e alcuni amici, non si sono fatti mancare coccole e momenti di tenerezza. La coppia si prepara alle nozze, che dovrebbero avere luogo nel 2026, e intanto si è goduta un piccolo anticipo di luna di miele.
Nelle foto social, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si mostrano affiatatissimi. Posano abbracciati in acqua, poi sdraiati su un'amaca insieme al piccolo Cesare. Il bimbo compare in alcuni scatti ma con parsimonia e soprattutto senza che venga mai mostrato in volto: una scelta precisa per tutelarne la privacy e metterlo al riparo dalle insidie del web. Tra i tanti amici che hanno condiviso questa avventura con loro c'era anche Sara Daniele, che con Aurora ha un legame profondissimo.
Il Kenya è una delle mete preferite di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: a Watamu, a nord di Mombasa, i due hanno anche festeggiato il Capodanno. Proprio lì genitori di lui hanno una casa, dove la coppia ama trascorrere di tanto in tanto le vacanze. "Ciao Mombasa, alla prossima" ha scritto Aurora prima della partenza, lasciando intendere che un prossimo viaggio è già in programma.
Ma ora per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è tempo di pensare alle nozze. La data c'è già e anche la location ma ancora non sono state rese note perché, come ha rivelato l'influencer, le partecipazioni non sono state inviate. La proposta di matrimonio l'ha ricevuta a dicembre, dopo 8 anni d'amore, nel luogo in cui è sbocciato il loro amore. Se queste sono le premesse, chissà a quali picchi di romanticismo riusciranno ad arrivare per il sì.
