Guillermo Mariotto e l’amore: "Ho molti amici speciali"

Per Mariotto, l’amore è una forza che dà senso alla quotidianità. Lo ribadisce con parole molto nette: "Nella vita mi auguro tanto amore, sbrighiamoci ad amare. Senza l’amore tutta questa vita, tutte queste bollette che paghiamo, tutte queste tasse, non hanno senso". E aggiunge una riflessione che riassume la sua filosofia: "Nella vita non servono tante cose, non servono macchine di lusso, serve l’amore. Se non abbiamo l’amore, che siamo venuti a fare?".