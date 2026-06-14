Guillermo Mariotto e l’amore: "Ho molti amici speciali"

Ospite a "Verissimo", Guillermo Mariotto si lascia andare a una lunga riflessione sul tema dell’amore, che per lui rappresenta un elemento fondamentale dell’esistenza.
"Io amo e questo è sicuro", afferma lo stilista, oggi sessantenne, rispondendo con naturalezza alle domande sulla sua vita sentimentale. Quando, però, Silvia Toffanin gli chiede da quanto tempo sia innamorato, Mariotto sorride. "Alcuni da tanto, altri da poco", lasciando intendere una visione ampia e non convenzionale dei legami affettivi.
Alla domanda se abbia un compagno stabile, lo stilista chiarisce subito la sua posizione. "Non uno", dice, spiegando di avere invece "molti amici speciali". Una risposta che racconta un modo libero e personale di vivere le relazioni, senza etichette rigide.
Per Mariotto, l’amore è una forza che dà senso alla quotidianità. Lo ribadisce con parole molto nette: "Nella vita mi auguro tanto amore, sbrighiamoci ad amare. Senza l’amore tutta questa vita, tutte queste bollette che paghiamo, tutte queste tasse, non hanno senso". E aggiunge una riflessione che riassume la sua filosofia: "Nella vita non servono tante cose, non servono macchine di lusso, serve l’amore. Se non abbiamo l’amore, che siamo venuti a fare?".