Beatrice Valli: "Ho vissuto un momento delicato dopo l'ultima gravidanza, però non escludo un altro figlio"

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L'influencer Beatrice Valli ha raccontato a "Verissimo" il momento difficile vissuto dopo la quarta gravidanza e la paura di soffrire di depressione come la madre. "Quando sono rimasta incinta di Matilda ho avuto un momento delicato in cui mi sono molto rivista in mia mamma, in quello che ha vissuto, in realtà non l'ho vissuta come 'non so dare un nome a questa cosa' - le parole di Beatrice Valli -. L'ho voluta affrontare, l'ho voluta guardare, ho detto 'aiutatemi' perché solo così puoi davvero prendere in mano quella parte di te che ti fa vedere un po' la nebbia di quello che sei, un po' quella parte che non vorresti mai guardare ma prima o poi dovrai scontrarti con la realtà delle cose".
"È importantissimo imparare ad ascoltare le emozioni - ha aggiunto l'influencer -. Non ce l'hanno insegnato, non soltanto i nostri genitori che purtroppo non avevano questa conoscenza che noi abbiamo adesso. È impotarntissimo per vivere anche relazioni di amicizia, fratelli, sorelle, amori, qualsiasi cosa".
Poco dopo Beatrice Valli è stata raggiunta in studio dal marito Marco Fantini e ha confidato il desiderio di avere un altro figlio in futuro. "Io sono molto giovane, però magari un altro tra qualche anno, mi piacerebbe". "Pensiamo al presente che è già impegnativo", le parole di Marco Fantini.