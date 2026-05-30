Briga e Arianna Montefiori: "Allegra ha cambiato le nostre vite"

L'attrice Arianna Montefiori e il cantautore Briga (nome d'arte di Mattia Bellegrandi) hanno raccontato a "Verissimo" l'emozione di essere diventati genitori della piccola Allegra il 25 marzo 2026. "La prima cosa che ho pensato avendo assistito al parto - ha raccontato Briga a Silvia Toffanin - è che non ti rendi veramente conto della forza di una donna finché non la vedi partorire e Arianna è stata fortissima". "Nel momento in cui ho visto Allegra - ha aggiunto il cantautore - mi sono sentito un uomo diverso, mi sono sentito il cuore spaccato a metà e una delle cose che ho detto a mio padre è 'Non sarò mai più lo stesso'".
"Io sono ancora in una fase di realizzazione - ha detto Arianna Montefiori - perché la maternità, il post parto, è veramente un'esperienza molto forte e quello che sto imparando è che abbiamo bisogno tanto dell'amore e del supporto dei nostri cari, delle persone che ci vogliono bene, che ci amano, degli amici".
"Sono felicissima, sto vivendo una grande gioia - ha aggiunto l'attrice - ma anche un dolore perché papà non sta tanto bene (ndr, il papà, l'attore Luigi Montefiori in arte George Eastman, è scomparso dopo la registrazione della puntata) sto vivendo emozioni intense e contrastanti però Allegra mi dà la forza di affrontare questo momento, mi sta insegnando tanto, è come se fossi rinata un po' anche io con lei".