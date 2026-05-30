Briga e Arianna Montefiori: "Allegra ha cambiato le nostre vite"

L'attrice Arianna Montefiori e il cantautore Briga (nome d'arte di Mattia Bellegrandi) hanno raccontato a "Verissimo" l'emozione di essere diventati genitori della piccola Allegra il 25 marzo 2026. "La prima cosa che ho pensato avendo assistito al parto - ha raccontato Briga a Silvia Toffanin - è che non ti rendi veramente conto della forza di una donna finché non la vedi partorire e Arianna è stata fortissima". "Nel momento in cui ho visto Allegra - ha aggiunto il cantautore - mi sono sentito un uomo diverso, mi sono sentito il cuore spaccato a metà e una delle cose che ho detto a mio padre è 'Non sarò mai più lo stesso'".