"Amici", Rudy Zerbi sul matrimonio: "Dalle farfalle nello stomaco alla fede nuziale"

© Da video
A "Verissimo - Speciale Amici" Rudy Zerbi parla del matrimonio con Grace Raccah celebrato il 10 maggio. "È un momento di grande emozione. Quando sono venuto qui da te l'ultima volta ti ho detto che avevo le farfalle nello stomaco e ora guarda cosa sono diventate" confida a Silvia Toffanin indicando una foto delle nozze e la fede.
E sulla celebrazione del matrimonio avvenuta in gran segreto rivela: "Silvia lo sai, le cose o le dico qui o non le dico mai a nessuno. Sono fatto così". Poi aggiunge: "Forse per la prima volta nella mia vita ho capito che non mi devo vergognare di dire che sono felice e innamorato, e che finalmente ho trovato la persona giusta per me. È una cosa bellissima e la voglio dire a tutti".
"Vedere le foto del matrimonio mi emoziona, è successo davvero tre settimane fa neanche e ancora devo assorbire la botta. Ogni tanto tocco la fede e dico: è vero. Ho voluto fare tutto in fretta perché ho pensato che se Grace si fosse resa conto di come sono veramente magari avrebbe cambiato idea" conclude scherzando l'insegnante di "Amici".