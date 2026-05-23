"Amici", Rudy Zerbi sul matrimonio: "Dalle farfalle nello stomaco alla fede nuziale"

"Vedere le foto del matrimonio mi emoziona, è successo davvero tre settimane fa neanche e ancora devo assorbire la botta. Ogni tanto tocco la fede e dico: è vero. Ho voluto fare tutto in fretta perché ho pensato che se Grace si fosse resa conto di come sono veramente magari avrebbe cambiato idea" conclude scherzando l'insegnante di "Amici".