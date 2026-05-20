Pur essendo un vip, Rudy Zerbi è sempre stato parecchio riservato e non ha fatto un'eccezione neppure per il giorno del suo matrimonio. Le nozze con Grace Raccah, svolte secondo il rito ebraico, sono state organizzate in gran segreto, mettendo al corrente dell'evento solo i parenti e gli amici più stretti. Dopo il grande giorno, Zerbi sembra un po' più propenso a mostrare ai follower qualche momento della sua vita privata, tanto che è stato proprio lui a pubblicare su Instagram la foto da Disneyland.