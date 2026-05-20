Rudy Zerbi e la neo moglie Grace Raccah a Disneyland Paris: "La Bella e la Bestia"
Su Instagram è stata pubblicata una foto in cui i due indossano le orecchie di Topolino e Minnie e si mostrano sorridenti davanti all'iconico castello
Rudy Zerbi e Grace Raccah a Disneyland © Instagram
A una settimana di distanza dalle nozze, Rudy Zerbi e la moglie Grace Raccah sono volati in Francia per concedersi qualche giorno di divertimento a Disneyland Paris insieme ai figli e ad alcuni amici.
Sui social hanno pubblicato una foto davanti all'iconico castello presente nel parco divertimenti. I due, con in testa le orecchie di Topolino e Minnie, si mostrano sorridenti e più uniti che mai. Ad accompagnare il primo scatto dopo il "sì" c'è una simpatica didascalia scritta da Rudy Zerbi, sempre a tema Disney: "La bella e la bestia".
Le nozze celebrate in segreto
Pur essendo un vip, Rudy Zerbi è sempre stato parecchio riservato e non ha fatto un'eccezione neppure per il giorno del suo matrimonio. Le nozze con Grace Raccah, svolte secondo il rito ebraico, sono state organizzate in gran segreto, mettendo al corrente dell'evento solo i parenti e gli amici più stretti. Dopo il grande giorno, Zerbi sembra un po' più propenso a mostrare ai follower qualche momento della sua vita privata, tanto che è stato proprio lui a pubblicare su Instagram la foto da Disneyland.
Divertimento a Disneyland
Oltre ai figli, ad accompagnare Rudy e Grace nel parco divertimenti ci sono alcuni dei loro amici, tra cui Gianluca Gazzoli, presente con la sua famiglia, Katia Follesa e Federico Basso. Il gruppetto potrebbe trovarsi a Disneyland anche per questioni lavorative: secondo alcune voci dietro il viaggio in Francia potrebbe essere legato a un progetto speciale organizzato direttamente dal parco. Si tratta però di indiscrezioni non ufficiali da prendere con le pinze.
La relazione con Grace Raccah
Da circa tre anni Rudy Zerbi e Grace Raccah portano avanti una relazione che, pur restando lontana dai riflettori, è ormai consolidata. Lei, 35 anni, è figlia dell'imprenditore Daniele Raccah, tra i fondatori del brand di abbigliamento Dan John. Nonostante la differenza d'età di 22 anni, la coppia ha più volte ribadito la serenità e la solidità del proprio rapporto.
Ospite a Verissimo, Zerbi ha raccontato il legame con parole molto dirette, spiegando come questa relazione gli abbia permesso di vivere l'amore in maniera diversa rispetto al passato: "Ho scoperto che amare non significa soffrire, ma stare bene insieme nelle piccole cose".
Entrambi provengono da precedenti esperienze sentimentali e hanno già figli: Rudy Zerbi è padre di quattro figli, mentre Grace Raccah ha una figlia. Nel tempo, il conduttore ha anche sottolineato l'importanza di mantenere equilibrio e stabilità familiare dopo una separazione, garantendo continuità e presenza ai propri figli.