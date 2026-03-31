Disneyland Paris: ha aperto World of Frozen
Il Parco ex Walt Disney Studios prende il nome di Disney Adventure World e quasi raddoppia la superficie iniziale con nuove esperienze e mondi immersivi
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Il 29 marzo 2026, Disneyland Paris ha celebrato la trasformazione ufficiale del parco Walt Disney Studios in Disney Adventure World con un esclusivo evento inaugurale presentato dal partner Visa. Alla cerimonia si sono alternati discorsi ufficiali e performance artistiche che hanno reso omaggio alle storie Disney più amate fondendo musica e danza davanti ai principali media internazionali.
Il momento inaugurale ha visto la partecipazione di Rapunzel e Flynn, che hanno reso omaggio alla nuova attrazione “Raiponce Tangled Spin”, situata lungo Adventure Way, seguita dalla performance della cantante Santa. L'artista ha eseguito "Into the Unknown" al pianoforte di ghiaccio prima di essere raggiunta sul palco dalla piccola Lou, 11 anni. Questo duetto sulle note di "Do You Want to Build a Snowman?", realizzato in collaborazione con Make-A-Wish France e arricchito dalla presenza dell’animatronics di Olaf, ha segnato lo storico traguardo dei 25.000 desideri esauditi a Disneyland Paris dal 1992. La serata si è chiusa sulle note di 'Let It Go', con il villaggio di Arendelle e Adventure Bay illuminati da uno spettacolare gioco di fuochi d'artificio.
Un parterre eccezionale di personalità ha preso parte alle celebrazioni e alle anteprime esclusive, riunendo icone del cinema, della moda, dello sport e del mondo digitale. Tra gli ospiti illustri figuravano Isabelle Huppert, Penélope Cruz, il designer Christian Louboutin, Sébastien Meyer e Aranaud Vaillant di Coperni, gli attori Lucas Bravo e Camille Razat. Presenti anche Teyana Taylor, premiata ai Golden Globe 2026, l'ex Spice Girl Emma Bunton e leggende dello sport come Andrés Iniesta, Wayne Rooney e Olivier Giroud. Per l'Italia, hanno partecipato all'evento Costanza Caracciolo e Christian Vieri, insieme ai più influenti content creator e ai principali media nazionali, testimoniando in prima persona l'inizio di questo nuovo capitolo per Disneyland Paris. All’evento erano presenti anche le menti creative di Frozen 3, riunite per rappresentare il prossimo capitolo della franchise. Il team pluripremiato include Jared Bush, Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, Jennifer Lee, sceneggiatrice e regista dei precedenti film della saga, Trent Correy, che affiancherà Lee alla regia di Frozen 3, e i compositori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, già autori dei successi musicali originali.
Venerdì 27 marzo 2026, invece, Disneyland Paris ha riunito personalità illustri, funzionari pubblici e la leadership di The Walt Disney Company per un evento volto a sottolineare il suo ruolo chiave nel turismo francese ed europeo. L’evento ha confermato il primato di Disneyland Paris come prima destinazione turistica d'Europa. Dalla sua apertura nel 1992, il Resort ha accolto oltre 445 milioni di visite, arrivando a generare da solo il 6,1% delle entrate turistiche totali della Francia. L’investimento di 2 miliardi di euro annunciato nel 2018 per Disney Adventure World ha portato all'ingresso di oltre 1.000 Cast Members (Dipendenti Disney) nell’avventura con quasi 400 fornitori che hanno contribuito al progetto.
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LE NUOVE ESPERIENZE DI WORLD OF FROZEN E DISNEY ADVENTURE WORLD - A partire dal 29 marzo il parco Walt Disney Studios si è trasformato ufficialmente in Disney Adventure World. Questa monumentale reinterpretazione mira a trasportare i visitatori negli universi più amati di Disney, Pixar e Marvel segnando una nuova era di avventure indimenticabili. Tra le novità principali troviamo l’apertura di “Adventure Way”, un maestoso viale ricco di intrattenimento, un’attrazione ispirata al film Disney “Rapunzel” e quindici nuovi punti ristoro. Ci sarà inoltre un nuovo lago chiamato “Adventure Bay” che tutti i giorni farà da sfondo all’inedito spettacolo serale “Disney Cascade of Lights”.
Punto focale della trasformazione è l’attesissimo “World of Frozen”. Il Regno di Arendelle ricreato a grandezza naturale include una nuova attrazione per famiglie, uno spettacolo diurno e incontri regali con Anna ed Elsa. L’esperienza è completata da una accogliente taverna e boutiques a tema. “Disney Adventure World” include tre spettacolari aree: “World of Frozen”, “Worlds of Pixar” e “Marvel Avengers Campus” a cui si aggiungerà in un secondo momento un quarto mondo ispirato al classico film d’animazione Disney “Il Re Leone”.
UN'IMMERSIONE UNICA NELL'UNIVERSO DI FROZEN - All’interno di World of Frozen ogni singolo dettaglio è stato meticolosamente progettato per ricreare le scene e i luoghi iconici del film Disney Frozen. Ad animare il villaggio di Arendelle è “The Snowflower Festival”, un’esperienza immersiva che trasforma l’intera area in una grande celebrazione collettiva mentre dal punto di vista architettonico i visitatori possono scoprire il maestoso Palazzo di Ghiaccio di Elsa arroccato sulla Montagna del Nord alta ben 36 metri. Ai piedi del monte si estende il villaggio di Arendelle con la sua vivace piazza gli edifici colorati di ispirazione nordica e gli specchi d'acqua scintillanti. Gli abitanti del villaggio, accompagnati da una reinterpretazione sinfonica delle canzoni iconiche dei film diffusa in tutta l'area, guidano gli ospiti verso la Baia di Arendelle, la Fontana dell'Amicizia e il Castello. Anche il paesaggio ispirato ai panorami scandinavi e arricchito dalla presenza di conifere, betulle e faggi contribuisce a ricreare l'atmosfera delle ambientazioni del film d'animazione.
Nel cuore del villaggio sotto la Torre dell’Orologio l’attrazione “Frozen Ever After” porta i visitatori in un emozionante giro in barca accompagnati da Anna, Elsa e i loro amici. Questo viaggio scandito da canzoni celebri come “Do You Want to Build a Snowman?” and “Let It Go”, riunisce grandi e piccini con i personaggi più amati del Regno: Olaf, Sven e Kristoff. L’attrazione porta gli ospiti dalla foresta innevata alla Valle dei Troll, attraverso il magnifico Palazzo di Ghiaccio di Elsa per concludersi con uno spettacolare finale nella Baia di Arendelle illuminata da fuochi d’artificio a forma di fiocchi di neve. I visitatori hanno l’opportunità unica di incontrare le regine Anna ed Elsa in un incontro regale nel Castello di Arendelle, mentre percorrendo le vie del villaggio, gli ospiti possono incontrare tanti altri personaggi amatissimi, come Oaken il vivace bottegaio e Mossi un adorabile e curioso baby troll.
ADVENTURE BAY - A Disney Adventure World, mondi immersivi come World of Frozen si estendono intorno ad Adventure Bay, vero cuore pulsante dell’ampliamento del Parco Walt Disney Studios. Questo lago offre panorami mozzafiato: le sue rive, prolungamento di Adventure Way, si animano durante il giorno con incontri indimenticabili con personaggi iconici. Al calare della notte il lago si illumina di riflessi di luce e colori invitando i visitatori a passeggiare lungo le sue sponde prima di trasformarsi in un teatro a cielo aperto per un nuovo, eccezionale spettacolo serale. Adventure Way unisce natura e poesia in perfetta armonia ed è composto da giardini tematici che celebrano alcune delle più belle storie Disney e Pixar. Grandi e piccini possono sedersi su una delle 211 nuove panchine e passeggiare tra spazi verdi pieni di fascino, come il Tangled Garden o Toy Story Garden. Non manca La Disney Marching Band, la coinvolgente parata musicale che attraversa Adventure Way sotto la direzione di Minnie e dei suoi 12 musicisti. Per accedere a Disney Adventure World è necessario un biglietto d’ingresso valido e una prenotazione con data.
Durante l’evento Natacha Rafalski Presidente di Disneyland Paris ha dichiarato: “Con Disney Adventure World, non stiamo solo svelando un secondo Parco reinventato a Disneyland Paris ma stiamo aprendo la porta a una nuova era. Un’era in cui i nostri ospiti camminano direttamente nel cuore delle storie che amano”.
A queste parole si sono aggiunte quelle di Thomas Mazloum, Chairman di Disney Experiences: “Continuiamo a espandere Disneyland Paris con ambizione e determinazione. La trasformazione del nostro secondo Parco riflette il meglio di ciò che Disney rappresenta: un’immaginazione senza confini che unisce le persone”.
Anche Josh D’Amaro, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company, ha voluto sottolineare l’importanza del progetto: “Poche storie hanno avuto una risonanza mondiale tra i fan come Frozen. Dal grande schermo ai nostri Parchi, alle crociere e oltre, il suo impatto continua a crescere, e con World of Frozen e Disney Adventure World, stiamo offrendo agli ospiti di Disneyland Paris l’opportunità di vivere quella storia in modi del tutto nuovi.”