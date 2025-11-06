Videogiochi: Disneyland celebra il suo 70esimo compleanno su Fortnite

La nuova esperienza creata da Disney non segue la classica modalità "battle royale" che ha reso celebre il titolo di Epic Games nel settore dei videogiochi, ma propone un percorso adatto alle famiglie e creato per celebrare il 70esimo anniversario di Disneyland: l'isola è accessibile dall'ecosistema di Fortnite cercandone il nome oppure inserendo il codice 4617-4819-8826, sebbene la disponibilità sia a tempo limitato.