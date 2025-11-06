Videogiochi: Disneyland celebra il suo 70esimo compleanno su Fortnite

Disney ed Epic Games festeggiano l'anniversario del parco a tema con un'isola ufficiale a tempo limitato, con tanto di videogiochi e ricompense a tema
© Ufficio stampa
Disneyland compie 70 anni e festeggia con un'iniziativa particolare che coinvolge il mondo dei videogiochi. La casa di Topolino ha annunciato un accordo con Epic Games per creare uno scenario ufficiale ispirato al celebre parco divertimenti che arriva per un periodo limitato su Fortnite: si tratta di Disneyland Game Rush, un'isola che introduce sette minigiochi ispirati ad altrettante attrazioni del parco.
La nuova esperienza creata da Disney non segue la classica modalità "battle royale" che ha reso celebre il titolo di Epic Games nel settore dei videogiochi, ma propone un percorso adatto alle famiglie e creato per celebrare il 70esimo anniversario di Disneyland: l'isola è accessibile dall'ecosistema di Fortnite cercandone il nome oppure inserendo il codice 4617-4819-8826, sebbene la disponibilità sia a tempo limitato.
Disneyland Game Rush include alcuni minigiochi che omaggiano attrazioni classiche e marchi famosi come Indiana Jones, Star Wars e Marvel: completando i minigiochi intitolati "Haunted Mansion", "Space Mountain", "Matterhorn Bobsleds", "Indiana Jones Adventure", "Guardians of the Galaxy: Mission Breakout", "Star Wars: Rise of the Resistance" e "WEB-Slingers: A Spider-Man Adventure" si ottengono chiavi utili a sbloccare oggetti di natura estetica a tema Disney.
Il progetto si inserisce nel rapporto sempre più stretto tra Disney ed Epic Games: all'inizio dello scorso anno, il colosso ha investito 1,5 miliardi di dollari in Epic Games, annunciando la creazione di un nuovo universo di videogiochi e intrattenimento connesso a Fortnite. Disneyland Game Rush sembra essere un'iniziativa separata da questo futuro "metaparco" digitale, che coinvolgerà gli universi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Avatar.