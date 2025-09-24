Fortnite accoglie i Daft Punk, il videogioco si prepara a un nuovo evento musicale

Il duo parigino tornerà nel videogame di Epic Games per un concerto interattivo, con canzoni che hanno fatto la storia dei Daft Punk e qualche sorpresa
A volte ritornano. I Daft Punk hanno annunciato una collaborazione con Epic Games per dar vita a un concerto interattivo su Fortnite, un evento che sancisce il ritorno del duo francese dopo lo scioglimento avvenuto nel 2021: il nuovo Festival del battle royale avrà inizio il 27 settembre e potrà contare su alcuni dei brani più rappresentativi nella storia di uno dei fenomeni più importanti della musica elettronica.
L'ipotesi di una collaborazione tra i Daft Punk e Fortnite era trapelata nelle scorse ore, quando un misterioso "teaser" sul sito ufficiale del videogame di Epic Games aveva proposto un messaggio di errore con il testo "Re-accessing memories": un chiaro riferimento all'album "Random Access Memories" del 2013. La conferma è arrivata dalla stessa coppia francese, che sui social network hanno condiviso un video dell'evento.
Previsto per le ore 20:00 del 27 settembre, l'evento stravolgerà ancora una volta l'ecosistema di Fortnite proponendo un concerto interattivo con le musiche dei Daft Punk: le indiscrezioni parlano della presenza di brani del calibro di "Get Lucky", "Harder, Better, Faster, Stronger", "One More Time" e "Around The World", mentre a giudicare dalle esperienze dei concerti dei Metallica e star come Eminem, Travis Scott, The Weeknd (che potrebbe fare da "spalla" in questa occasione, stando alle voci) o Sabrina Carpenter, è lecito attendersi una serie di contenuti estetici per personalizzare il proprio alter ego con oggetti dedicati ai Daft Punk.
Si tratta di un'iniziativa senza dubbio importantissima, visto che segna il "ritorno" (seppur temporaneo) del duo sulle scene digitali a cinque anni dall'addio e dalla pubblicazione della scena finale del film "Daft Punk's Electroma", nonostante la coppia composta da Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter avesse distribuito due nuove versioni commemorative del succitato "Random Access Memories" nel 2023 per festeggiarne il decimo anniversario.
