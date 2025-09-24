Fortnite accoglie i Daft Punk, il videogioco si prepara a un nuovo evento musicale

L'ipotesi di una collaborazione tra i Daft Punk e Fortnite era trapelata nelle scorse ore, quando un misterioso "teaser" sul sito ufficiale del videogame di Epic Games aveva proposto un messaggio di errore con il testo "Re-accessing memories": un chiaro riferimento all'album "Random Access Memories" del 2013. La conferma è arrivata dalla stessa coppia francese, che sui social network hanno condiviso un video dell'evento.