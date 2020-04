Fortnite, il rapper Travis Scott dà spettacolo con un fantastico concerto virtuale

Epic Games sa come stupire il pubblico di Fortnite : dopo essere stata capace di tenere il popolo del battle royale a fissare uno schermo per ore dopo il buco nero che ha risucchiato la sua mappa , l'azienda ha organizzato un nuovo evento musicale in collaborazione con il rapper statunitense Travis Scott , la cui première è andata in onda nelle scorse ore. Il concerto, che si è consumato nel giro di pochi minuti, ha dimostrato ancora una volta l'abilità della software house nel dare spettacolo nel suo "parco giochi virtuale".

Dopo aver aperto le porte in anticipo di trenta minuti rispetto all'inizio del concerto, uno speaker di origini aliene si è schianato sulla mappa, avvolgendo lo scenario nell'oscurità. È stato in quel momento che un ologramma gigantesco di Travis Scott ha fatto la sua comparsa nel mondo di Fortnite, trasformando la mappa del battle royale in un immenso palco che permetteva di interagire con il rapper in modi sempre nuovi.

Scott, dal canto suo, ha aperto il concerto con la hit Sicko Mode e proseguito con alcuni dei brani di maggior successo, prima di svelare al mondo quello che sarà il suo prossimo singolo. Nel mentre, l'artista ha dato vita a spettacolari coreografie che hanno portato i giocatori a saltare nello spazio, a nuotare nei fondali marini e a ballare con fantastici giochi di fulmini e fiamme. Potete farvi un'idea precisa attraverso il video integrale dell'esibizione.

Come vi avevamo accennato qualche giorno fa, il concerto si ripeterà ancora nelle prossime ore così da permettere ai giocatori di tutti i paesi del mondo di assistere all'evento e prendere parte a un'esperienza comunitaria decisamente spettacolare. Per Travis Scott si è trattato di un esperimento inusuale e di certo riuscito, ma il merito di tutto il successo è certamente di Epic Games: per la software, infatti, è l'ennesima dimostrazione dell'incredibile capacità di attirare l'attenzione attorno al gioco dei record, l'intramontabile Fortnite.

