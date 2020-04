Usa, famosa stella NBA "in rosso": i figli spendono 16mila dollari su Fortnite

"Sono andato in negozio a comprare qualcosa e la carta di credito mi è stata rifiutata", ha detto la stella della NBA ai microfoni dell'ente ESPN. "Quando ho ricevuto l'estratto conto, ho scoperto che i miei figli avevano speso 16mila dollari di skin su Fortnite o qualunque cosa fosse. Non so nemmeno di cosa si tratti!"

Come diversi genitori di giovani giocatori del battle royale, anche Perkins ha dovuto affrontare la spirale della dipendenza da gaming, che per i suoi figli sembra sia andata oltre le semplici microtransazioni. “Odio i videogiochi. I miei figli mi fanno impazzire" ha confessato Perkins. "A casa mia non c'è nient'altro che Fortnite ". Proprio il caso di dire che questa quarantena forzata proprio non ci voleva.

